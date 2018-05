Effetto Sgarbi sul turismo a Sutri

NewTuscia – SUTRI – L’effetto Sgarbi comincia a farsi sentire. Da riscontri avuti, certi, solo con la presenza del critico d’arte sul territorio sutrino, e grazie alla pubblicità fatta da lui su giornali, radio e televisioni nazionali, in que sti ultimi trenta giorni, si è registrato un incremento delle visite al parco archeologico, e di prenotazioni nelle strutture alberghiere ed enogastronomiche di Sutri, specie nei weekend passati. Basterebbe solo questo semplice dato per dimostrare la forza prorompente della figura di Vittorio Sgarbi. Tutto ciò, invita, silenziosamente, a riflettere su quale opportunità unica rappresenti la sua candidatura a sindaco di Sutri, che potrebbe segnare una svolta storica per i sutrini. Con questo entusiasmo incorrotto, abbiamo deciso di proseguire nella direzione dei cittadini, poiché saranno proprio loro i testimoni e i protagonisti del Rinascimento di Sutri. Pertanto, dopo una partecipatissima conferenza stampa di presentazione della squadra dei candidati, raddoppiamo il nostro impegno, la nostra vicinanza alla società civile, la nostra chiarezza, scegliendo la concretezza e il dibattito, altro che provocazioni da social network… Martedì 22 maggio, alle 19.30, all’Antico Borgo di Sutri, in SS Cassia, km 46,700, il prof. Vittorio Sgarbi e i candidati della lista “Rinascimento” incontrano i cittadini per parlare del programma e delle prospettive di governo per Sutri. Vi aspettiamo numerosi.

Lista “Rinascimento” di Vittorio Sgarbi