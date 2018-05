Viterbese – Pisa: misure di ordine pubblico e di viabilità

NewTuscia – VITERBO – Domani, 20 maggio 2018, alle ore 20,30, a Viterbo, presso lo stadio Rocchi, avrà luogo l’incontro di calcio, valevole per i play-off del campionato nazionale di Lega Pro, tra le squadre Viterbese/Castrense e Pisa Sporting Club.

L’incontro assume particolare rilievo in considerazione del fatto che la squadra che uscirà vincente tra andata e ritorno accederà al prossimo turno dei play off.

Anche in considerazione del fatto che la squadra toscana sarà seguita da numerosissimi sostenitori, la Questura di Viterbo, per l’occasione, ha approntato un eccezionale dispositivo di sicurezza con uomini e mezzi, in concorso con le altre Forze di Polizia e con il Comando Polizia Locale.

Per l’incontro di calcio il Sig. Prefetto di Viterbo ha disposto, nelle sei ore antecedenti alla gara e fino a due ore dopo il termine della stessa, il divieto, all’interno dello stadio Rocchi, di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, compresa la birra, oltre a quanto già previsto dal regolamento d’uso dell’impianto sportivo, nonché il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di altra natura, in contenitori idonei all’offesa della persona, consentendosi quindi la commercializzazione di bevande solo ed esclusivamente previa mescita in bicchieri di plastica leggera o carta, nelle zone limitrofe allo stadio, con particolare riferimento a Via della Palazzina, Viale Bruno Buozzi, Via Alessandro Volta, Via del Pilastro fino a Piazzale Gramsci, Via Rossi Danielli, Via Domenico Barberi, Via Caduti sul Lavoro, Via Gargana, Giardino Pubblico Prato Giardino

In occasione dell’evento sportivo, per l’arrivo a Viterbo dei tifosi ospiti è stato predisposto uno specifico piano di afflusso, parcheggio e deflusso, al termine dell’incontro di calcio. A tal proposito si confida nella massima collaborazione di tutti gli utenti della strada.

Infine, al fine di agevolare la trasferta dei tifosi toscani, è stata inviata alla Questura di Pisa una brochure contenente elementi informativi necessari per raggiungere lo stadio Rocchi.