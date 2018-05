Vetralla, tre giovani denunciati per rissa in un bar

NewTuscia – VETRALLA – All’interno di un bar di Vetralla , ubicato in zona cassia botte, in piena notte, sicuramente complice l’ uso smodato di alcool, è scoppiata una cruenta rissa che ha visto coinvolti tre giovani stranieri di origini albanesi, che hanno iniziato a colpirsi anche con l’ utilizzo di bastoni; i tre soggetti, sono stati identificati dai carabinieri intervenuti, e condotti in ospedale sono stati riscontrati tutti affetti da “ contusioni multiple”.

Sono stati tutti e tre denunciati alla Procura della Repubblica di Viterbo, dove risponderanno del reato di rissa.