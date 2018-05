Termina il ciclo dei 2001 dell’ETRURIA con il trionfo nel campionato allievi 2017/18

NewTuscia – Un campionato entusiasmante nel finale con una lotta a 3 (ETRURIA, TUSCANIA,MONTEROSI) senza esclusioni e con colpi di scena dabatticuore.Laclassificarecitacosì:…Etruriacampione… punti57 …2^Monterosi e 3^Tuscania punti 5622 partite giocate: 19 vittorie e 3 sconfitte reti fatte 69 e subite 21/ capocannonieri Bedini Alessio con 18 reti e Fortuni Simone con 15 Grande euforia nel clan dell’Etruria. La società del presidente “avv. Valentini Enrico”, del vice presidente Dottarelli Antonio e del segretario generale Bedini Luca, ringrazia mister Mauro Raspoli e il suo vice Paolo Flacca per aver portato alla vittoria finale la squadra, tutti i genitori per aver sostenuto sempre con passione tutti i ragazzi , i quali hanno dato alla società un quinquennio di grandissime soddisfazioni coronato da questo successo finale 5 anni bellissimi, storici, trionfali… 2013/14: 1^ nel campionato esordienti ( davanti al Tuscania ) finali a Roma contro Urbetevere e Villanova (senza sconfitte) 2014/15 : 2^nelcampionato giovanissimi fascia B ( dietro all’Oriolo Romano) 2015/16: 5^ ne lcampionato giovanissimi regionali (dietro a colossi quali SFF e Montespaccato ora primi nel campionato allievi regionali e al Grifone e Monteverde, ora tra le prime squadre in elite) 2016/17 : 1^a pari merito con il Trastevere calcio. Campionato allievi fascia B ( perso allo spareggio ). Oggi il Trastevere è tra le prime società in elitee la 3° società della capitale. 2017/18: 1^ classificati allievi provinciali (davanti al Monterosi). E le grandi gioie di questa squadra sono state correlate da una serie di tornei vinti in giro per l’ Italia: Castiglion della Pescaia…Cascia…Castellabate… Terzi a Chianciano dopo un pareggio pirotecnico con il Perugia calcio, due vittorie al “Memorial Socciarelli” vittoria al Frustalupi di orvieto (in finale battuta la viterbese).

Grazie ragazzi ci avete fatto divertire , regalato ottimo calcio e grandi soddisfazioni. Lo staff Allenatore: Raspoli Mauro Vice Allenatore: Flacca Paolo Allenatore Portieri : Raspoli Simone Dirigenti accompagnatori: Fantucci Domenico, Filoni Marco.

LA ROSA DEI GIOCATORI

COGNOME NOME RUOLO PRESENZE GOL LAURICELLA DINO PORTIERE 17 17 GOL SUBITI MEARELLI GABRIELE PORTIERE 5 4 GOL SUBITI BELGI LEONARDO DIFENSORE CENTR 17 0 FANTUCCI ANDREA DIFENSORE EST 17 0 CAMPANILE EDOARDO DIFENSORE EST 19 3 FILONI VALERIO DIFENSORE CENTR 19 2 GIOVANNINI FILIPPO DIFENSORE CENTR 20 0 MEACCINI PIETRO DIFENSORE EST 19 0 FORTUNI SIMONE CENTR.CENT 22 15 CORDELLI JACOPO CENTR.CENT. 19 1 DRAGOMIRESCU ADELINO CENTROCAMPISTA 21 4 BRECCOLA VALERIO CENTROCAMPISTA 19 3 BEDINI ALESSIO ATTACCANTE 22 18 GIUNTA GABRIELE ATTACCANTE 19 3 FIORAMANTI SIMONE ATTACCANTE 20 9 SILVESTRINI LEONARDO CENTROCAMPISTA 8 0 NARDINI DAVIDE CENTROCAMPISTA 20 2 POMPILI GIANLUCA ATTACCANTE 22 8 MACCHIONI DANIELE CENTROCAMPISTA 1 1 SERVIGNANI GIUSEPPE ATTACCANTE EST 4 1 VERRUCCI ANDREA DIFENSORE 10 0 AMBROSINI EMANUELE DIFENSORE 13 0 MUNTEANU DANIEL CENTROCAMPISTA 5 0 FIORAMANTI DIEGO CENTROCAMPISTA 4 0

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETRURIA CALCIO