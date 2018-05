Mister Sottili, dichiarazioni pre partita

NewTuscia – VITERBO – “Quella di domani sarà certamente una bella partita, vietata ai malati di cuore e con una cornice di pubblico eccezionale. Per noi sarà un’altra grande opportunità e ce la vogliamo giocare fino in fondo, pieni di entusiasmo per essere arrivati fino a questo punto. NewTuscia – VITERBO – “Quella di domani sarà certamente una bella partita, vietata ai malati di cuore e con una cornice di pubblico eccezionale. Per noi sarà un’altra grande opportunità e ce la vogliamo giocare fino in fondo, pieni di entusiasmo per essere arrivati fino a questo punto.

Con l’arrivo di Petrone il Pisa ha cambiato il suo atteggiamento; i giocatori sono più sfrontati e spavaldi nella fase offensiva: non è un caso che nelle cinque gare abbiano fatto dieci gol. Hanno un organico di grande livello con un allenatore bravo che ha tanta esperienza alle spalle e che ha già vissuto partite del genere. Se tutti la indicano come una delle tre quattro squadre destinate alla vittoria finale appare chiara la qualità e la forza di una rosa che in stagione avrebbe dovuto lottare per il primo posto.

Noi arriviamo a questa gara con due prestazioni importanti contro Pontedera e Carrarese. In questo turno sarà il Pisa a godere del favore dei pronostici, e noi, per andare avanti, dovremo essere in grado di fare due gare pressoché perfette”.