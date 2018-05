Granelli (Fdi): “Urgente una nuova politica del turismo per lo sviluppo di Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – “Per storia, arte, collocazione geografica, ricchezza delle tradizioni, Viterbo ha tutte le potenzialità che le consentirebbero di sviluppare enormemente la propria economia offrendo opportunità di occupazione ai giovani.

Non è la città a dover cambiare, ma il modo di amministrarla, a partire da una nuova ottica in ambito turistico.

Chi lavora nel settore, infatti, vive quotidianamente le difficoltà causate dall’incuria e dall’assenza di una programmazione integrata e complessiva. Basterebbe leggere le recensioni a San Pellegrino lasciate sul portale Tripadvisor: anche chi ne ha elogiato le architetture lo ha descritto come un quartiere sporco e pericoloso dopo il tramonto.

Servono iniziative concrete, incentrate sulla fornitura di servizi con un’ottica che abbracci ogni ambito: dal decoro urbano alla promozione, dalla segnaletica ai collegamenti, dalla sicurezza alla realizzazione di progetti culturali di ampio respiro e non limitati all’evento.

Penso, ad esempio, all’allestimento di un sito web comunale che consenta un marketing su scala nazionale, permetta la prenotazione di soggiorni nelle strutture ricettive autorizzate del capoluogo e l’acquisto di biglietti di teatri, musei e mostre, come già sperimentato con successo a Pordenone, e all’organizzazione di navette che colleghino il parcheggio di Valle Faul con il centro storico e con i principali luoghi d’interesse fuori dalle mura (il Duomo della Quercia, Villa Lante, Ferento, San Martino, per citarne alcuni). Penso inoltre a una maggiore sorveglianza del territorio, tale da garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini e ai visitatori.

Ulteriore iniziativa indispensabile riguarda il recupero di aree centrali provate dalla crisi economica e in via di degrado (via Saffi, Corso Italia e strade limitrofe) e un piano di restauro delle fontane, tesaurizzando le risorse costituite dai laureati e laureandi dell’Università della Tuscia.

Per non parlare della valorizzazione della Via Francigena, attraverso un’opera di rinnovamento della segnaletica, una costante manutenzione del tragitto e l’istituzione di punti di ristoro del pellegrino, presenti in altri tratti del cammino di fede.

Queste sono solo alcune delle idee da realizzare. L’esperienza di altre realtà dimostra che sono attuabili e proficue. Viterbo può prendere esempio, ma con l’ambizione di diventare finalmente modello da seguire.”

Lo dichiara in una nota la candidata al consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Giulia Maria Granelli.

Giulia Maria Granelli, candidata al consiglio comunale

Fratelli d’Italia – Viterbo