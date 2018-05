Archiviata la Granfondo Montefogliano, lavori in corso per altri cinque eventi

NewTuscia – VETRALLA – Hanno brindato e festeggiato giovedì sera , nel ristorante “Pappallegra” di Cura, gli organizzatori della “XIII Granfondo Montefogliano – Trofeo Andrea Manca”, edizione andata in archivio con grande soddisfazione per l’alto numero di partecipanti, il meteo favorevole e la sensazione che la strada intrapresa sia quella giusta.

La vittoria del campione blerano Alfredo Balloni ha dato ancora maggior lustro ad una competizione divenuta ormai un “must” per gli amanti delle ruote grasse, provenienti da diverse regioni del centro Italia e desiderosi di vivere una giornata diversa dal solito e a contatto con la natura.

Primo tra i bikers locali Luca Castellini (cat. M1), giunto decimo con appena nove secondi di distacco dal vincitore. Più attardati Paolo Liberati (M5) arrivato 37esimo e Sandro Gentili 41esimo (M5).

D’altra parte con 630 iscritti, 100 in più dell’anno scorso, ed oltre 300 partecipanti ( 60 in più del 2017) , il livello di competitività si è naturalmente alzato.

E non c’è un attimo di respiro , in realtà, per gli uomini e le donne del consorzio che stanno già lavorando per cinque eventi che prenderanno vita nei prossimi mesi , come ci ha confidato il determinato presidente Daniele Calandrelli dell’Asd Vetralla Ciclismo, coadiuvato dai suoi fidati collaboratori: il presidente del Ciclo club Vetralla Roberto Boccio, Piero Cignini del Team Vittorio Bike , Giuseppe Cecchini per la Vittorio Bike Montefogliano ed infine il talentuoso Bruno Sanetti del Gruppo Sanetti.

Primo appuntamento con la XV Cross Country il 17 giugno, mentre a fine luglio, precisamente il 27 , si svolgerà la seconda “XC Eliminator”, gara a eliminazione diretta. Il terzo evento, ovvero la seconda edizione del “Trofeo XC Andrea Manca” è previsto per il 16 settembre e avrà luogo nella splendida Tuscania dell’ amico Andrea cui è intitolata la competizione. A dicembre, martedì 11, il secondo Gran Premio Ciclocross.

Infine il sogno della “Randoné degli Etruschi”, una gara non agonistica aperta a tutti, nel corso della quale, sarà possibile, tra una pedalata e l’altra, visitare la Tomba di Demetra a Vetralla, il sito archeologico di Barbarano Romano, poi Blera, Norchia, dove verrà allestito un pranzo con prodotti tipici locali selezionati dal Salumificio Viterbese srl .

Dunque il Consorzio non si ferma, anzi, prosegue su una strada tracciata con la tenacia di un biker mai domo e pronto a migliorarsi sempre, gara dopo gara, da un evento all’altro.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.montefogliano.it

Oppure la pagina Facebook Gran Fondo Montefogliano

Per le classifiche visita il sito www.kronoservice.com