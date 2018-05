Week end del 19 e 20 maggio con Buongiorno Ceramica!

NewTuscia – VITERBO, CIVITA CASTELLANA – Civita Castellana per il quarto anno e Viterbo per la prima volta (essendo recentissimo il riconoscimento del capoluogo come “città di antica ed affermata tradizione ceramica”) partecipano, in questo week end, a Buongiorno Ceramica!, evento ideato e organizzato dall’Associazione Italiana Città della Ceramica.

“Invitiamo tutti a cogliere l’opportunità di questa festa che si svolge, in contemporanea, in 40 città italiane, per scoprire la ceramica artistica del nostro territorio, entrando nelle botteghe, che saranno aperte con orario continuato in entrambe le giornate: gli artigiani illustreranno ai visitatori il processo di lavorazione e le tecniche utilizzate. Si resterà affascinati dal loro racconto e dal pregio dei manufatti, che esprimono amore per la tradizione, passione e competenza”, afferma Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Civita Castellana e Viterbo sono le uniche due città del Lazio “di antica tradizione” riconosciute dal Consiglio Nazionale Ceramico presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

A Civita, ad attendere chi è curioso di conoscere i segreti dell’impasto, del decoro e della cottura, c’è Vincenzo Dobboloni, in arte Mastro Cencio, “eccellenza” dell’artigianato laziale, a due passi dal Forte Sangallo, sede del Museo Archeologico dell’Agro Falisco. A Viterbo operano nel cuore del quartiere medievale Daniela Lai e Cinzia Chiulli di Artistica, laboratorio noto soprattutto per la splendida riproposizione della Zaffera (domenica organizzeranno il laboratorio “La terra è dei bambini”), e a via Cavour, in pieno centro storico, Daniela Lombardo, i cui lavori sono soprattutto un omaggio alle tradizioni viterbesi e alle bellezze del capoluogo e dei borghi della provincia.

Da non rifiutare l’invito dei Musei, che propongono visite guidate gratuite e laboratori: il Museo della Ceramica Casimiro Marcantoni a Civita Castellana e il Museo della Ceramica della Tuscia nel capoluogo. In quest’ultimo, su iniziativa del Comune, si terrà sabato 19, alle 17,30, una conferenza proprio sulla tradizione ceramica di Viterbo e sulle pregevolissime collezioni conservate nei Musei cittadini.

“La storia della ceramica è la storia di un grande artigianato. Un patrimonio culturale, non solo produttivo, che dobbiamo salvaguardare e arricchire. Buongiorno Ceramica!, manifestazione organizzata in tutta Italia dai Comuni soci dell’AiCC con altri partner istituzionali e le associazioni artigiane – conclude la segretaria della CNA – è una bella occasione per approfondire la conoscenza della ricchezza e delle potenzialità del territorio”.

Le iniziative di Buongiorno Ceramica! sono pubblicate anche sul sito istituzionale dell’AiCC: www.buongiornoceramica.it.