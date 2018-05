Viterbo. FondAzione ha incontrato il rettore Alessandro Ruggeri

NewTuscia – VITERBO – I rappresentanti della lista di Fondazione, Gianmaria Santucci e Linda Mondini hanno incontrato, nella mattinata di venerdì, il rettore dell’Università della Tuscia Alessandro Ruggeri. “E’ stato un incontro piacevole e proficuo – dicono Santucci e Mondini – che abbiamo chiesto dopo l’intervento fatto nelle passate settimane dallo stesso rettore, che attraverso una nota sui giornali aveva chiesto maggiore collaborazione tra la città e il polo universitario”.

I rappresentanti di FondAzione, hanno chiesto un incontro e colto l’occasione per presentare al rettore alcune delle loro proposte, spiegando inoltre alcuni dei loro progetti dei quali l’Unitus è parte sostanziale. “C’è in primis la necessità di mettere a disposizione degli studenti alcuni servizi fondamentali – aggiungono – per questo abbiamo pensato che possa avere un ruolo determinante in questa ottica il centro storico. Proprio all’interno delle mura antiche della città crediamo ci sia la possibilità di accoglienza per gli studenti: ma fondamentale per fare ciò deve essere una collaborazione ritrovata tra amministrazione e università. Con il comune che può mettere e disposizione tutti i servizi utili per gli studenti e l’università che si impegna a condividere con la città tutte le innovazioni tecnologiche che in questi anni ha sviluppato”.

Ma non finisce qui: in caso di vittoria alle elezioni, proprio la delega all’università sarà una di quelle che FondAzione richiederà al sindaco Giovanni Arena: “Vogliamo poter mettere a disposizione le professionalità in questo campo che la nostra lista può vantare – chiudono Santucci e Mondini – è necessario riaprire questo canale tra amministrazione comunale e una delle principali industrie del territorio. Crediamo sia fondamentale per il futuro di Viterbo che le due città, quella figlia della vita universitaria e quella viterbese tornino a interagire”.