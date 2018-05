Terni. al via MIRANDA TRAIL, gara podistica e camminata tra boschi e sentieri

Associazione Myricae Terni e Proloco Miranda (Terni)

quarta edizione del MIRANDA TRAIL

gara podistica e camminata tra boschi e sentieri

“Giro dei tre colli Miranda (Terni) – Cimitelle (Stroncone) – Moggio (Rieti)”

domenica 20 maggio 2018

partenza alle ore 9.00 da Miranda frazione di Terni.

NewTuscia – TERNI – L’Associazione Myricae e la Proloco Miranda stanno completando gli ultimi dettagli per la quarta edizione del MIRANDA TRAIL “Giro dei tre colli Miranda (Terni) – Cimitelle (Stroncone) – Moggio (Rieti)”, che si svolgerà domenica 20 maggio con partenza alle ore 9.00 da Miranda frazione di Terni.

La prova sarà anche valida per il CAMPIONATO REGIONALE UMBRO di TRAIL RUNNING e per i circuiti di UMBRIA GREEN TRAIL e IT RUN CENTRO ITALIA (il Circuito che riunisce gli Organizzatori Aics di Toscana, Umbria e Lazio.)

Quattro percorsi. Competitivo 24 e 10 chilometri. Non competitivo 10 e 5 chilometri.

Il MIRANDA TRAIL, è aperto anche agli amanti del Nordic Walking e Trekking boschivo.

Giuseppe Bortone presidente associazione Myricae:

“Ad oggi siamo a oltre 90 pre iscritti. Ma da quest’anno è possibile iscriversi anche la domenica mattina, per cui il numero aumenterà sicuramente. I percorsi sono stati sistemati e puliti. Aspettiamo tutti, dagli atleti ai camminatori.”

Moreno Sorgenti presidente Proloco Miranda:

“Miranda attende tutti gli amanti dello sport e della natura. Un percorso bello, panoramico nel cuore dei nostri boschi incontaminati, con orizzonti che spaziano dalla conca Ternana alla Piana reatina con Terminillo e Piediluco.”

