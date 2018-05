Il Consorzio dello Zafferano di Nepi al Mu.Vi.

NewTuscia – NEPI – Consorzio Zafferano di Nepi è già pronto per il bis. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio l’organizzazione tornerà sul territorio, tra la gente, per dare seguito alla partecipazione della tradizionale sagra nepesina primaverile tenutasi lo scorso fine settimana. Stavolta il Consorzio dello Zafferano sarà a Monterosi, ancora nel viterbese, tra gli stand del Mu.Vi., il Festival dedicato al connubio tra Musica e Vino che quest’anno festeggia il ritorno sulla scena con la seconda edizione. L’appuntamento è in piazza Giuseppe Garibaldi, in pieno centro storico.

Il Festival prevede degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici del territorio e non solo. È proprio all’interno di questo contesto che si inserisce la partecipazione del Consorzio, tutt’uno con i propri valori: vuole infatti essere espressione della valorizzazione del territorio con la preziosa spezia, coinvolgendo anche emotivamente i partecipanti per una vera condivisione di principi, basati sulle relazioni umane e sul reciproco sostenimento.