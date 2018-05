Viterbo, M5S, Pier Giuseppe Polo: “Gli anziani sono una risorsa per la città di Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – L’invecchiamento della popolazione è un dato statistico, che colpisce, inesorabilmente, il cuore del tessuto sociale delle nostre città ,quindi, anche della nostra Viterbo. È per questo motivo che le strutture del comune di Viterbo, a ciò preposte, come i servizi sociali ed altri uffici , dovranno impegnarsi per garantire e migliorare, per tutta la durata della prossima Consiliatura, un maggiore e rinnovato impegno su questo tema. Sarà necessaria anche una attenzione sull’uso delle risorse ed il conseguente reperimento delle strutture logistiche, come luoghi idonei, sufficienti per favorire lo svolgimento ed incremento delle attività di volontariato ed impegno sociale.

Oggi in parte esistono grazie al contributo straordinario di partecipazione, anche e non solo, della chiesa diocesi di Viterbo e di privati cittadini dotati di encomiabile spirito di servizio. Quando sarò eletto, mi impegno, insieme al candidato sindaco di Viterbo per il movimento 5 stelle Massimo Erbetti nel garantire, insieme a lui, la nostra attenzione presente e futura, verso questo genere di missione sociale , intesa come prioritaria, rispetto ad altri temi. Voglio sottolineare che, per vocazione politica lo stesso movimento nasce in mezzo alla gente e per rispondere ai problemi reali della gente. Il programma del movimento 5 stelle vuole superare questo stato di emarginazione e di disagio dell anziano, spesso solo, per restituire allo stesso la dignità e partecipazione alla dinamica sociale con gli idonei strumenti che sono a disposizione. Per realizzare un sogno, bisogna innanzitutto crederci.

Pier Giuseppe Polo candidato consigliere Movimento 5 Stelle al comune di Viterbo