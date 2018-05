Viterbo, domani la premiazione dei vincitori di Forme e colori

NewTuscia – VITERBO – “Una ricchezza di @Regione Lazio e con @Lazio Creativo le aiuteremo ad esprimere tutto il loro potenziale”. Così Gian Paolo Manzella, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, nel tweet sulle creazioni artigiane esposte nella mostra concorso di artigianato artistico Forme e colori della terra di Tuscia, la cui dodicesima edizione si avvia alla conclusione, domenica 20 maggio, a Viterbo, al Museo della Ceramica della Tuscia, a un mese esatto dall’apertura.

Ma, come ogni anno, c’è prima l’appuntamento per la consegna degli attestati ai partecipanti (29 artigiani e 32 studenti dei Licei Artistici) e la premiazione dei vincitori. E’ fissato per domani, venerdì 18 maggio, alle ore 11, presenti Mario Brutti, presidente della Fondazione Carivit, Angelo Pieri e Luigia Melaragni, rispettivamente presidente e segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, Lucia Maria Arena, presidente territoriale di CNA Artistico e Tradizionale, Cristina Bugiotti, presidente della Cooperativa Girolamo Fabrizio, realtà che da sempre collabora con CNA per l’organizzazione della manifestazione. Interverrà Andrea Santolini, presidente nazionale di CNA Artistico e Tradizionale.

Arena si dice “orgogliosa” per il successo dell’iniziativa. “Forme e colori è davvero, nel panorama del nostro territorio, un evento unico, perché riesce a comunicare l’alta qualità dell’artigianato, il valore di prodotti che esprimono creatività, passione, destrezza manuale e tanta competenza. Forse proprio ‘competenza’ – osserva la presidente di CNA Artistico – è la parola chiave di questa mostra, che invita a porre attenzione alla complessità, oltre che al fascino, delle tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere”.

CNA è ovviamente soddisfatta anche per la partecipazione degli studenti sia alla mostra concorso sia agli incontri sull’”arte del fare” che si sono svolti nell’arco del mese dedicato all’artigianato d’arte. Un importante tassello nella costruzione di uno stretto raccordo tra scuola e mondo dell’impresa.