Ultimissima serata di Cuba Baila e Latin ReWind al Milk di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 18 Maggio presso il Milk di Viterbo organizzato dal super Staff di Cuba Baila e Latin ReWind andrà in scena l’ultimissima serata del mondo latino americano per via della chiusura “eterna” dello storico locale.

Eh già…dopo sei i di storia il Milk Club ha deciso di chiudere per sempre.

Una serata malinconica e triste visto che il locale ha ospitato per due anni l’iniziativa degli Staff.

Uno staff unico, organizzato e che in poco tempo ha trasformato con i propri eventi la Tuscia in una vera realtà non solo nel latino americano ma anche per i pre serata e la prestigiosa cena che ha fatto il giro di Italia.

Un gruppo di giovani che dopo una grande stagione può lanciare ancora di più la movida di Viterbo ma sopratutto regalare sorriso alla gente.

Lo Staff dei Magnifici è composto da Luciano Gullace e fratelli Sotilio e Markens Busho per Cuba Baila, Ettore Barbella con Gianluca Piergentili, Francesco Barboni e Andrea Celestini per Latin ReWind, le pubbliche relazioni tra i quali Simone Aquino, Elisa Olimpico e, Fausto Maria Natali come responsabile comunicazione e stampa e Sergio Barreca come Dj resident.

Si ringraziano i fotografi Pamela Onofri e Pier Luigi Caporale per l’eccellente lavoro artistico di tutta la stagione.

Venerdì 18 Maggio la serata più triste della stagione avrà il via alle 20:30 con la grandiosa cena. A seguire Stage di Zumba con spettacolo guidato dalla maestra Elena Troncarelli.

In consol per l’ultima volta al Milk il noto Sergio Barreca.

Si ringrazia lo sponsor CrisPizza il quale ci ha sostenuto per l’intera stagione.

Infine i ringraziamenti a tutte le scuole di ballo che hanno contribuito a questa marcia trionfale con i loro maestri quali Alejandro, Angelo Marozzi,Boji,Ezequiel,Gianluca y Virginia,Laura Brizi,Omar,Giorgio y Tayla,Paolo e Emanuela,Yoel e Eguert,Valentina Cincotti,Agostino e Ilaria,Massino Polo e Christian Marroni.

Un grande ringraziamento ai prestigioso artisti internazionali come Kimbo, Roly Maden, Elisa anzellotti, Mirko e Stefania, Eguert e il grande maestro Villaurutia.

Un grazie anche ai quotidiani Tuscia Times, New Tuscia, Il Messaggero, La Città e Il Corriere di Viterbo e ai loro direttori che in collaborazione con i comunicati di Fausto Maria Natali hanno sostenuto lo Staff per tutta la stagione con passione con la speranza di collaborare anche in estate.

Infine gli ultimi ringraziamenti vanno a tutti i gruppi, gli artisti, e l’animazione avvenute durante le cene trasportando le persone in veri momenti di compagnia e divertento.

Un ultimo grazie va a Cristiano Sabatini lo chef di prestigio e nome che ha contribuito con la sua cucina veramente eccezionale, e al Milk Club che ha dato fiducia allo Staff senza esitazioni.

Cuba Baila e Latin ReWind salutano per sempre lo storico locale e momentaneamente il pubblico riposandosi e ricaricando le batterie in prossimità della stagione estiva che senza nessun dubbio sarà prestigiosa come quella invernale che il prossimo anno sarà altrove e non al Milk.

Grazie per esserci stato…Milk!

Natali Fausto Maria