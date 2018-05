Torna la Magnalonga in bicicletta, la ciclopasseggiata gastromica in programma a Roma

Compleanno speciale per la Magnalonga in bicicletta , la ciclopasseggiata gastronomica organizzata nel mese di maggio a Roma, che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Una festa importante per un evento nato 2009, il primo “a due ruote” a combinare tematiche ambientali a quelle legate a cibo e sana alimentazione e che richiama ogni anno migliaia di persone e volontari. Per l’edizione 2018, la Magnalonga dà appuntamento a sabato 19 maggio allain Largo Dino Frisullo (Testaccio), dove per tutto il giorno si concentreranno diversi eventi, realizzati in sinergia con GAL Gran Sasso Velino e Spring Beer Fest, e da dove partiràper ricoprire la bellezza e la storia della Città Eterna, unendo mobilità sostenibile, enogastronomia, cicloturismo e tanta voglia di stare insieme e all’aria aperta. Il tracciato è per la maggior parte su asfalto o pista ciclabile con piccoli tratti di sterrato, adatto a tutte le tipologie di biciclette. Si partirà dalla, intorno alle ore 14, per arrivare ae proseguire poi versoda lì si andrà in direzioneper poi tornare nuovamente al punto di partenza (Città dell’Altra Economia) per la festa finale che prevede, oltre a un esibizioni musicali e un djset montato su cargobike, l’immancabile Ecoriffa . Lungo il percorso, che cambia ogni anno, sono previste quattro tappe in cui si potranno degustare prodotti biologici e a ‘km0’ , conoscere le associazioni che operano sul territorio e seguire i tanti eventi che animeranno l’itinerario come spettacoli teatrali, musicali, letture di poesie, mostre fotografiche e artistiche, laboratori di educazione ambientale e dimostrazioni sportive.Gli obiettivi della manifestazione, organizzata a Roma dal circolo territorialein collaborazione con, sono quelli di raccontare e riscoprire la Città, i suoi angoli spesso dimenticati e le sue bellezze, chiedere alle istituzioni una Roma più bike-friendly, più attenta ai temi della mobilità leggera e sostenibile e promuovere il cicloturismo come pratica sostenibile e ricreativa in alternativa agli spostamenti con mezzi a motore, ottimizzando la rete dei percorsi ciclabili sul territorio. Anche quest’anno i temi portanti di Magnalonga verteranno sulla mobilità sostenibile e sul cibo, a cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo hanno dedicato il 2018. In particolare l’evento supporta i piccoli produttori italiani ed è sempre riuscito a creare una rete tra le associazioni locali.

Quest’anno Magnalonga partecipa inoltre alla campagna nazionale Clean Up The Air, realizzata in collaborazione con Gomitolo Rosa e per questo, durante la manifestazione, grazie ad apparecchiature offerte da Viridiana, verranno effettuati dei monitoraggi indoor e outdoor durante la pedalata, per rilevare il livello di polveri sottili PM 2.5 particolarmente dannose per la salute e per l’apparato respiratorio.

Magnalonga in Bicicletta è inserito nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Partner dell’iniziativa: Api Romane, Ars in Urbe, Art Arvalia Onlus, Associazione Hell’s Valley, Biblioteca della Bicicletta – Ti con Zero, Bici&Motori, BIGAUP, Centocelle Urban Mag, Città dell’Altra Economia, Coro C.A.I. Roma, Croqqer, Culturit, Cultus Deorum, Ecoplanner, Gail ‘Ilima Roberts, GAL Gran Sasso-Velino, Girolibero+Zeppelin, Gomitolo Rosa, I Bibanesi , Il Casone – Valle dell’Aniene, Konsumer Italia, La Nuova Ecologia, La Rosciola, La Scienza Coatta, Legio VII Gemina, Marmorata 169, MaTeMù – CIES, Metamorfosi Teatro, Naturasi, Novamont, OfficinArte – Partylandia.com, PossibilMente, Radio Impegno, ReBike ALTERmobility, Reware, Ronconi Biciclette, Scuola di italiano per stranieri Tina due, Spring Beer Festival, Terra Felix, The Funkasino, To Bee Temporary&Itinerary, Unicoop Tirreno, Veloce Corporate.