Il Pisa primo ostacolo della Viterbese per il sogno serie B

Valentino Cesarini

NewTuscia – VITERBO – Sarà Viterbese-Pisa. Una sfida che si preannuncia caldissima sia sugli spalti che in campo. La rivalità fra le due tifoserie è nota, e in campo la posta in palio sarà altissima. Ma la trasferta agli ospiti sarà aperta senza obbligo della tessera del tifoso e il giorno della gara, i pisani potranno comprare biglietti per la tribuna centrale. La Viterbese ottiene il pass per il primo turno dei play-off nazionali, battendo al Rocchi per 2 a 1 la Carrarese di Silvio Baldini. Una gara, quella di martedì, dominata per lunghi tratti dalla squadra di Sottili che ha sbloccato il match dopo appena tre minuti, grazie ad un’invenzione di Jefferson. La Carrarese, spinta da circa 500 tifosi, ha accusato il colpo e non ha quasi mai impensierito Iannarilli. Prima del riposo abbiamo assistito ad un palo per parte (Calderini per i locali, Vassallo per gli ospiti), ma dopo pochi minuti della ripresa ci ha pensato Di Paolantonio (pochi secondi prima Celiento aveva colpito la traversa), con la complicità del portiere Borra a chiudere di fatto la pratica, anche perché nonostante il goal di Murolo, la Carrarese nel finale ha rischiato di capitolare in contropiede. Nel finale, la squadra di Baldini ha provato in tutti i modi a far innervosire i giocatori della Viterbese, ma i ragazzi di Sottili sono stati bravi a non cadere nelle provo cazioni anche del tecnico (stangato dal giudice sportivo con una squalifica di quattro giornate).

Ma torniamo al sorteggio del primo turno della fase nazionale. La Viterbese, che non era testa di serie, poteva pescare una fra Pisa, Alessandria, Trapani, Sambenedettese e Reggiana. L’urna di Firenze ha deciso che gli avversari dovevano essere i nerazzurri di mister Petrone. L’andata si giocherà al Rocchi domenica alle 20.30, mentre il ritorno è in programma all’Arena Garibaldi mercoledì 23 sempre con inizio alle 20.30. La Viterbese, non essendo testa di serie, oltre allo svantaggio di giocare il ritorno in trasferta, se al termine dei 180’ (non sono previsti supplementari) avrà pareggiato entrambe le gare sarà eliminata, visto che il Pisa ha chiuso la regular-season sopra ai gialloblu. E se all’andata vince la Viterbese e al ritorno il Pisa? A quel punto, andrà considerata la differenza reti nei due incontri. La Viterbese dovrà segnare almeno un goal in più del Pisa, perché in caso di un successo a testa con lo stesso risultato o con la stessa differenza reti (non vale la regola dei goal segnati in trasferta), ad accedere alla seconda fase sarà sempre il Pisa. Al Rocchi ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, perché la Viterbese si merita l’incitamento del pubblico per la realizzazione di un sogno, chiamato Serie B.

Di seguito vediamo gli altri match della prima fase (orario d’andata e ritorno fissati sempre alle 20.30)

Feralpisalò-Alessandria

Cosenza-Trapani

Juve Stabia-Reggiana

Piacenza-Sambenedettese