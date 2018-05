Narni, domani a Palazzo Eroli presentazione nuovo sportello informativo territoriale

NewTuscia – NARNI – Sarà presentato domani, venerdì 18 maggio, alle 17 a Palazzo Eroli (sala del Camino), il nuovo sportello informativo territoriale del Comune dedicato ad imprese e start up. La presentazione sarà in occasione dell’incontro “Lo sportello informativo territoriale come strumento di sviluppo locale: conoscenza, condivisione, opportunità”, organizzato dal Comune di Narni.

Il rilancio del servizio, riferisce l’assessore allo sviluppo, Lorenzo Lucarelli, sarà la prima occasione per illustrare alcune opportunità di finanziamento tra le più interessanti per il territorio e per comunicare le modalità di accesso al servizio, con la possibilità per i partecipanti all’incontro di confrontarsi con gli esperti presenti, di richiedere informazioni e appuntamenti per la consulenza personalizzata.

Sullo sportello e il suo significato l’assessore Lucarelli sottolinea che “è fondamentale dare continuità ad un servizio a supporto dello sviluppo locale del territorio proprio in un momento di importanti mutamenti socio-economici in cui ancora permangono le conseguenze della crisi, ma anche un momento di preparazione per cogliere le interessanti opportunità e possibilità in arrivo per tutti”.

Collaborano allo sportello anche Sviluppumbria, Cesvol e Camera di Commercio. Previsti meeting, workshop, seminari, giornate informative, laboratori di progettazione europea ed eventi di presentazione per coinvolgere i giovani e dare supporto alle start up.