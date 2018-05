Mostra d’Arte Superconti Centro Commerciale Le Cesure – 12 / 22 Maggio 2018

NewTuscia – TERNI – Un grazie a Superconti del Centro Commerciale Cesure per averci concesso ancora una volta gli spazi per esporre le opere dei nostri artisti. Opere di Pittura, di grafica, fotografia, scultura e poesia. Artisti che ancora una volta presenteranno le loro ultime opere, un occasione e uno stimolo per proporre nuove tecniche e nuovi soggetti. A questi Artisti, nostro punto di riferimento si aggiungono di nuovi che parteciperanno con i mpegno a questa nostra Collettiva, proponendo le loro recenti creazioni. Alcuni artisti presenti, oltre ad esporre le loro opere, si esibiranno nella realizzazione, attraverso un estemporanea, che proponiamo ogni anno, di un opera pittorica o grafica. Gli amanti dell’Arte potranno assistere in diretta alla nascita e alla lavorazione di queste originali opere. Come ogni anno ci sarà anche un gruppo di bambini che si affiancheranno agli adulti e realizzeranno acquarelli e disegni, che ci sbalordiranno, per la loro immancabile fantasia. Lo hanno già dimostrato nelle precedenti edizioni. Ci fa veramente piacere poter concedere a questi bambini di potersi esprimere attraverso colori e immagini. Crediamo che coinvolgerli nell’arte pittorica, come quella letteraria, sia una spinta ad esibirsi e ad aprirsi al mondo sociale e collettivo pieno di spazi artistici e mentali impensabili.

Stiamo cercando di stimolare gli adulti a mettersi continuamente in gioco e ì bambini, attraverso la lettura, la scrittura e l’arte figurativa, educarli, fin dalla prima età, ad amare l’arte in tutte le sue forme. Crediamo che nel mondo di oggi dove il possedere e la invadenza dei mass media la fanno da padroni, educare ad amare l’arte nella sua più ampia accezione sia una magnifica fuga verso un futuro migliore.

Pro Loco Terni

Il Presidente Minelli dr. Bruno