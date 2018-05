Montefiascone baseball: le giovanili migliorano ma perdono

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Ancora due sconfitte per le squadre giovanili giallo-verdi, ma con prestazioni che fanno prevedere un finale di stagione in crescendo. Infatti, in entrambi gli incontri il punteggio è sta to per gran parte della partita in equilibrio: gli under 12 fino al terzo inning erano sul 5 a 5. Poi un calo del lanciatore MARIANELLO Giorgia (che in altre occasioni ha sostenuto ottimamente la squadra), che sostituiva TABARRINI Andrea, buona la sua prova, permetteva ai Dolphins di segnare tre punti. Nell’ultimo inning saliva sul monte FORTUNATI Alessandro che chiudeva l’inning subendo altri due punti. Da sottolineare l’esordio in campionato di Jacopo BELLATRECCIA

“Nonostante la sconfitta tutti i ragazzi scesi in campo si sono ben comportati – ha dichiarato il manager FORTUNATI Roberto – i 5 punti segnati dai giovani falisci sono arrivati tutti su battute valide, in particolare con un triplo di TABARRINI Andrea e del fratello Giuseppe. Le altre valide sono arrivate da GENTILI Francesco, FORTUNATI Alessandro, MARIANELLO Giorgia e PALLOTTA Raul. Buonissima la prova in difesa soprattutto dei fratelli GENTILI, Francesco e Giorgio, autori di due splendidi eliminati. La squadra sta crescendo, anche oltre le aspettative, facendo ben sperare nel futuro e nella prima vittoria in campionato, obbiettivo prefissatosi all’inizio della stagione, visto che tutti i ragazzi hanno iniziato a giocare a baseball 4 mesi fa”.

Analogo andamento per la squadra U15, che è stata per metà partita in vantaggio sui quotati nettunesi dei Lions per 2 a 1; ma nel finale alcuni errori della difesa hanno consentito ai nettunesi di segnare 4 punti prendendo il largo e smontando i timidi tentativi di rimonta dei locali, fissando il risultato sull’8 a 2.

Nel prossimo week-end gli U12 giocheranno Sabato 19 maggio alle ore 15,00 a Montefiascone contro i Lupi Accademia, mentre la squadra U15 osserverà un turno di riposo.