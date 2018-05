Il mondo della tipografia: cresce l’online

NewTuscia – Il mondo della tipografia si sposta in rete: un naturale processo di evoluzione che si sta riscontrando in tantissimi campi, per la verità in tutti quelli del vivere quotidiano, e che ora arriva a toccare anche il mondo della tipografia così legato a logiche arcaiche.

In pratica la rivoluzione digitale messa in atto da internet arriva a toccare tutti i comparti, anche quelli più impensabili: se fino a qualche anno fa a farla da padrone erano libri , depliant, brochures cartacee da creare in tipogr afia, oggi è il web a dettare i ritmi di ogni cosa. E la soluzione migliore è quindi quella di rivolgersi a servizi di stampa online.

In rete sono nate tantissime realtà, portali che mettono a disposizione un software evoluto per creare in tempo reale i propri prodotti: siti come www.helloprint.it dove l’utente può comodamente e in massima efficienza stampare il proprio prodotto personalizzandolo al massimo.

Servizi di questo genere garantiscono risparmio di tempo e anche in termini economici: il processo è interamente automatizzato e prevede che una volta entrati nel sito si vada ad utilizzare il software per creare i propri prodotti: si parla ad esempio dei tradizionali biglietti da visita o anche di tradizionali volantini promozionali, cartoline varie, buste di plastica personalizzate per il proprio business.

A questo si aggiungono altri prodotti come magliette, tazze per la colazione, materiale per lo smartphone e gadget vari. Perché oggi è possibile stampare su tanti prodotti, non soltanto su carta. La tipografia è stata implementata da servizi di serigrafia, procedimento di stampa tramite il quale l’inchiostratura viene eseguita attraverso la trama di un tessuto di seta; ed ecco che la stampa su magliette, felpe, cappelli e perfino scarpe è diventata un must a livello di moda.

Utilizzare tipografie online è quindi molto comodo e rapido, per questo i numeri di tale fenomeno sono ampiamente in crescita rispetto al passato: le tipografie online hanno il vantaggio evidente di essere sempre aperte, non prevedono quindi orari di chiusura. Sono attive 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. È sufficiente disegnare il proprio prodotto e mandare il tutto in spedizione: nel giro di un paio di giorni si riceve la merce comodamente a casa, senza la necessità di spostarsi.

Un servizio comodo, efficace, che consente di avere prodotti altamente personalizzati avendo comunque un risparmio economico non indifferente. Tutti i vantaggi che hanno contribuito alla diffusione progressiva della tipografia online.