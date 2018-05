M5s Viterbo: “Parco canile si o no?”

NewTuscia – VITERBO – Da giorni ho chiesto a tutti i candidati sindaci le proprie intenzioni in merito alla realizzazione di un parco canile in località Novepani.

Tale volontà era stata confermata in consiglio comunale dopo che avevo chiesto spiegazioni su una delibera del 2015 che stravolgeva tale indicazione prevedendo invece la possibilità di progetti privati in località diversa.

Ora chiedo a tutti i candidati sindaco se intendono confermare quanto già deciso dal consiglio comunale oppure no.

Lo ritengo importante e dovuto nei confronti non tanto del sottoscritto quanto di tutte le associazioni animaliste ed i cittadini interessati dalla questione.

Il parco canile darebbe sia una migliore vita ai nostri amici animali che agli operatori che oggi lavorano in una struttura evidentemente da ripristinare e porterebbe, grazie ai progetti collegati alla trasformazione dell’attuale canile comunale, anche un risparmio alle casse comunali.

Mi aspetto una risposta chiara, non in “politichese”, sull’argomento ma anche una non risposta sarà altrettanto eloquente circa le reali intenzioni degli aspiranti sindaci di Viterbo.

Il Movimento 5 Stelle ha già confermato la propria intenzione, qualora alla guida del Comune, di realizzare il parco canile in località Novepani, terreno già di proprietà del Comune.

Gli altri?

Gianluca De Dominicis

Consigliere comunale M5S Viterbo