Regione Lazio: Smeriglio, domani sui social cerca ‘Torno subito’

NewTuscia – ROMA – “Il Programma Torno Subito torna a disposizione dei giovani della Regione Lazio. Arrivato alla quinta edizione si afferma ormai come una opportunità reale, conosciuta da tanti ragazzi e anche dai media.

Domani presenteremo il nuovo bando scegliendo una modalità inedita. Una sperimentazione volta a incrementare la notorietà del bando, i suoi effetti e la sua portata. Con un evento social che vi invitiamo a seguire in diretta sulla pagine Facebook della Regione Lazio ( www.facebook.it/RegioneLazio ), daremo voce a chi, da diversi luoghi del mondo, sta svolgendo il suo percorso di

formazione e a chi ha già terminato il progetto e realizzato il suo sogno. ‘Parto, cresco e torno’ è il claim di questa edizione ispirato proprio dalle storie di chi ha colto questa opportunità

data dalla Regione Lazio”. Cosi’ in una nota Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio, che domani sarà con il presidente, Nicola Zingaretti in diretta da www.facebook.it/RegioneLazio insieme a testimonial e protagonisti del Programma Torno Subito.

“Un ringraziamento sentito voglio rivolgerlo ai media che si sono resi disponibili, in vario modo, a sostenere la diffusione, a condividere sui propri canali e a seguire l’evento social, riconoscendo la portata di Torno Subito: dalle reti Rai, passando per La Repubblica, Il Messaggero, Il Fatto quotidiano, Il Corriere della Sera, Radio Roma Capitale, Radio Radicale, Radio Incontro Donna, Radio Sonar, The Post Internazionale, Roma Today, Fanpage, Vista, Alanews, Ansa, Adnkronos, Omniroma, Dire e tutte le altre testate sui territori. Un segno di attenzione che ci consente anche di restituire una narrazione più compiuta del progetto: Torno Subito non e’ solo un programma ma è un patto, tra la Regione Lazio e i suoi giovani. Un biglietto di andata e ritorno che servirà ai ragazzi, certamente, ma anche all’intero Lazio per preservare e valorizzare le sue risorse migliori. Un fiore all’occhiello delle politiche regionali.”