L’ABC dello sviluppo d’impresa e del tutoraggio aziendale in un convegno al Caffè Letterario

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 18 maggio il Caffè Letterario ospiterà, alle ore 17:00, un convegno attraverso il quale l’azienda di tutoraggio aziendale Is Consulting intende promuovere una nuova e più adeguata conoscenza della figura del tutor e delle possibilità a disposizione degli imprenditori, piccoli, medi e grandi.

All’incontro parteciperanno il direttore gen erale di Confartigianato Viterbo Andrea De Simone ( il Dott. Lo toglierei, metterei la qualifica per andare sul sodo e fare meno formalismi possibili, ndr), Massimiliano Meschini, Massimiliano Piombi, il commercialista, revisore contabile e perito Gabriele Mattielli, Bernardino Buratti e la tutor Sapora Ilenya (ho bisogno di sapere le qualifiche di Meschini, Piombi e Buratti…).

Nell’accogliente e riservata atmosfera del civico 59 di via Igino Garbini i relatori dialogheranno con i rappresentanti di imprese private e soggetti interessati ad approfondire tematiche che, oggi più che mai, possono apparire complesse senza il supporto di uno specialista del settore.

In particolare saranno quattro le macro aree di interesse che saranno al centro dell’incontro.

Prima di tutto il tema che toglie il sonno ed angustia ogni manager di livelllo, ovvero lo “Sviluppo D’Impresa” . Cosa fare per garantire alla propria azienda una crescita costante ed ai propri clienti servizi e prodotti di qualità via via sempre maggiore? Come sfruttare le immense potenzialità ed opportunità degli attuali strumenti tecnologici ?

Soprattutto, cosa è e come può, concretamente, il tutoraggio aziendale essere d’aiuto per raggiungere i propri obiettivi economico-finanziari?

Si parlerà, infine, di “linee di credito” ed “allerta finanziaria aziendale” , ovvero della relazione sempre più stretta tra sistema bancario ed attività imprenditoriale.

Al termine del convegno, che avrà inizio alle ore 17:00 presso il Caffè Letterario di Via Igino garbini 59, è previsto un coffe break .