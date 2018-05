ITT Leonardo da Vinci di Viterbo partecipa alla fase Nazionale Beach Volley

NewTuscia – VITERBO – Dopo la vittoria del campionato regionale 2017/18 Beach Volley la rappresentativa dell’ITT “Leonardo da Vinci” di Viterbo è in terra siciliana per disputare le Finali Nazionali.

La squadra è allenata dalla professoressa Lorella Amici, che sta completando con i ragazzi un percorso esaltante, vincitori fase provinciale, vincitori fase regionale e rappresentanti della nostra regione

Il terzetto è composto dai fratelli Federico e Gianmarco Panunzi e da Marzio Fabbri si è aggiudicato il titolo regionale superando il Liceo Socrate di Roma.

L’appuntamento è in questi giorni, dal 16 al 19 Maggio, a San Vito lo Capo (Trapani)” presso Il Villaggio “La Pineta”.

La manifestazione è fortemente voluta dall’Ufficio sport della Direzione per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur.

Sono 99 gli atleti in totale che sono giunti in Sicilia da 18 regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lazio, Abruzzo, Alto Adige, Toscana, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Piemonte, Marche, Lombardia, Trento, Emilia Romagna, Sardegna e Umbria. In totale vi sono 18 squadre femminili e 17 maschili che si stanno affrontando sulla sabbia di una delle spiagge più famose del Paese.

Alle Finali nazionali prendono parte tutte le rappresentative scolastiche che hanno effettuato il percorso dell’attività sportiva scolastica nel corso di questo anno scolastico, un’occasione unica, dunque, per gli studenti e i loro accompagnatori.