Viterbese Castrense: da giovedì 16 maggio sarà aperta la prevendita per la gara contro il Pisa

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese Castrense comunica che nella giornata di Giovedì 17 Maggio 2018, a partire dalle ore 10:00, presso la segreteria gialloblu (ubicata sotto la tribuna centrale dello Stadio “E. Rocchi” lato curva Ospiti) sarà aperta la prevendita per la gara Viterbese Castrense – Pisa in programma Domenica 20 Maggio 2018 alle ore 20:30.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

TRIBUNA CENTRALE €. 25,00 + (commissione e diritto di prevendita)

TRIBUNA LATERALE INTERO €. 20,00 + (commissione e diritto di prevendita)

TRIBUNA LATERALE DONNE/U14 € 10.00 + (commissione e diritto di prevendita)

CURVA LOCALI € 10,00 + Diritto di prevendita (commissione e diritto di prevendita)

CURVA LOCALE RIDOTTO DONNE/U14 €. 5.00 + (commissione e diritto di prevendita)

CURVA OSPITI €. 10.00 + (commissione e diritto di prevendita)

RICORDIAMO CHE NON SARANNO VALIDI GLI ABBONAMENTI.

Per i titolari di abbonamento campionato sarà possibile, esclusivamente presso la segreteria dalle 10:00 di Giovedì 17 Maggio 2018 fino alle ore 13:00 di Venerdì 18 Maggio 2018, esercitare il diritto di prelazione scegliendo il proprio posto, se non bloccato dalla Lega, o uno di proprio gradimento.

Questi gli orari della segreteria:

GIOVEDI’ 17 MAGGIO 2018 dalle ore 10:00 alle 13:00 / dalle ore 15:00 alle 19:00

VENERDI’ 18 MAGGIO 2018: dalle ore 10:00 alle 13:00 / dalle ore 15:00 alle 19:00

SABATO 19 MAGGIO 2018: dalle ore 10:00 alle 12:30



DOMENICA 20 MAGGIO 2018 dalle ore 11:00 in poi presso la Biglietteria dello stadio “Rocchi”

Ricordiamo che da giovedì alle ore 10:00 sarà possibile l’acquisto dei tagliandi anche presso:

TABACCHERIA DELLA PALAZZINA di Casti Claudia – Via della Palazzina, 123 Viterbo Tel. 0761307328.