Mille Miglia a Ronciglione: avviso per raccolta carta e cartone attività commerciali

NewTuscia – Ronciglione – Si informano le attività commerciali del Centro Storico interessato dal Passaggio delle Mille Miglia del 18 maggio p.v., ovvero le attività presenti lungo Corso Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele, Via Roma, Viale Garibaldi, che la raccolta della carta e del cartone sarà effettuata GIOVEDI 17 maggio 2018 dopo le ore 10,00. Si invitano pertanto i commercianti delle vie interessate a posizionare i rifiuti di carta /cartone all’esterno dei propri esercizi commerciali dopo le ore 10,00 di giovedì 17 maggio.

Per i cittadini residenti lungo le suddette vie la raccolta di carta e cartone rimane nel giorno di venerdì 18 maggio ma si chiede cortesemente di conferire i rifiuti prima delle ore 6,00 del mattino per permettere agli operatori di effettuare il servizio prima dell’inizio della manifestazione. Si ringrazia per la collaborazione.

Comune di Ronciglione