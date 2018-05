L’occhio sulla strada. International Jane’s Walk

NewTuscia – VITERBO – Il progetto di animazione e coinvolgimento della comunità di San Faustino, organizzato da Arci Viterbo in collaborazione con il Comune di Viterbo, presenta un altro appuntamento alla scoperta del quartiere.

Sabato 19 maggio alle 11.30 Laboratorio Urbano Quotidiano propone L’occhio sulla strada, una passeggiata esplorativa tra gli abitanti e i luoghi di San Faustino; la passeggiata, che fa parte del festival internazionale Jane’s Walk, vuole invitare I cittadini a conoscere meglio un angolo della loro città e fare incontrare tra loro persone interessate a riflettere sull’interrelazione tra benessere dei luoghi e di chi li frequenta.

Il fine è la condivisione del quartiere attraverso le storie dei suoi abitanti, i loro progetti e le culture che li caratterizzano, per superare alcuni punti di vista che dipingono questi spazi solo in relazione ad aspetti negativi. Per questo, durante la passeggiata incontreremo e parleremo con le persone che, da diversi punti di vista e con differenti culture ed esperienze, abitano San Faustino.

L’appuntamento è allo spazio Arci Biancovolta in via delle Piagge 23, alle 11.30 di sabato 19 maggio.

Jane’s Walk è un appuntamento internazionale in cui cittadini di varie città del mondo organizzano passeggiate urbane con lo scopo di condividere le loro storie, le difficoltà quotidiane e le trasformazioni che coinvolgono i quartieri e gli spazi urbani. Questo evento si ispira alla figura dell’urbanista e giornalista Jane Jacobs che suggeriva un modo diverso di guardare la città, capace di rafforzare le relazioni con gli abitanti e diffondere una responsabilità condivisa sui luoghi.

Laboratorio Urbano Quotidiano è un collettivo di architetti e pianificatori territoriali (Maria Sole Benigni, Daniele Capo, Flavia De Girolamo) che si propone di diffondere la cultura delle città, dello spazio pubblico e della cittadinanza, attraverso progetti, azioni ed eventi volti al coinvolgimento dei cittadini per la costruzione di una coscienza urbana collettiva e condivisa.

Il collettivo ha curato l’edizione del 2015 della Jane’s Walk di Viterbo che si è tenuto nel quartiere di Santa Barbara.

Perché un Laboratorio di Quartiere a San Faustino?

Arci Comitato provinciale ha attivato una rete di collaborazioni operative nel quartiere di San Faustino con l’obiettivo di realizzare un lavoro di coinvolgimento del tessuto sociale in attività socio-culturali pensate per e con il quartiere. L’intero percorso si articolerà in tre ambiti:

GUARDARSI INTORNO

Incontri e seminari formativi su progetti ed esperienze di cittadinanza attiva.

IL QUARTIERE SI METTE IN GIOCO

Attività ludiche di gruppo e laboratori per tutte le età in collaborazione con la Ludoteca Arci Solidarietà Viterbo.

SAN FAUSTINO DA VICINO

Processo di ascolto e indagine del quartiere e della sua comunità con Laboratorio Urbano Quotidiano.

Un progetto promosso da Arci Viterbo

in collaborazione con

Arci Solidarietà Viterbo Onlus

Ludoteca Arci Solidarietà Viterbo

ASL Viterbo

Istituto Comprensivo Carmine

Con il contributo del Comune di Viterbo