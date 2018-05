Grotte di Castro, grande successo per la “Festa del Tortello”

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Esordio con successo per la prima edizione della Festa del Tortello a Grotte di Castro. Il dolce tipico, prodotto dai forni e dalle pasticcerie locali in occasione delle festività dei patroni San Flavio e Santa Faustina ha deliziato il palato dei visitatori presenti all’evento.

Oltre al gusto, non è mancato l’intrattenimento affidato ad artisti della Tuscia. Il gruppo delle Muse del Diavolo di Bolsena, i cui elementi vestiti in abiti e maschere medievali, hanno ipnotizzato i presenti con sonorità “antiche” di tamburi e cornamuse. L’atmosfera del loro spettacolo è stata impreziosita da performance con il fuoco. Per le famiglie e in particolare per i più piccoli, l’animazione della festa è stata invece affidata a Mammo Rappo, il simpaticissimo rapper viterbese.

Insieme al Tortello chi ha visitato l’evento, ha potuto godere della bontà dei piatti tipici laziali prodotti dagli street food presenti.

Sulla scia dell’entusiasmo, gli organizzatori pensano già ad una seconda edizione continuando a puntare su territorio, tradizioni ed enogastronomia per promuovere il borgo dell’Alta Tuscia.

Stefano Marigliani