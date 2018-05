Festa di Primavera a Casteltodino

NewTuscia – MONTECASTRILLI – Giunge alla 24^ edizione la tradizionale Festa di Primavera di Casteltodino che si terrà da venerdì 11 a domenica 20 maggio, a cura dell’Associazione PortAperta e patrocinata dal Comune di Montecastrilli e dalla Pro Loco di Casteltodino.

L’attenzione per la qualità degli eventi in programma e la volontà di dare risalto alla cultura contadina e alle tradizioni umbre, caratterizzano anche l’edizione 2018 composta di numerosi eventi di carattere enogastronomico e intrattenitivo.

La cucina umbra e le ricette tradizionali trovano un proprio spazio privilegiato presso la Taverna, allestita nella splendida cornice del Palazzo di Massa, dove sarà possibile assaggiare alcuni piatti tipici come l’oca arrosto e la pizza al testo alla Casteltodinese.

In un ambiente riparato ed accogliente, ogni sera dalle ore 19.15, i visitatori potranno degustare le eccellenze dei produttori locali e riscoprire i sapori genuini dell’Umbria.

L’intero programma della Festa di Primavera è costellato di eventi dedicati allo sport, al divertimento, alla cultura e dedicato agli adulti e ai bambini.

Il primo fine settimana si apre con l’inaugurazione della Mostra di Pittura, venerdì 11 maggio, per proseguire il giorno successivo con il 3° Palio dei Piccoli Bottari, rievocazione storica dedicata ai bambini che anticipa la manifestazione di giugno.

Sempre sabato 12, alle ore 21.15, si tiene uno spettacolo di teatro dialettale, Che tocca fa’ pe campa’”: ad esso seguiranno uno spèettacolo di scenette e poesie (domenica 13) e la commedia in vernacolo “Perfettamente perfetta” (giovedì 17).

La giornata di domenica 13 inizia dal mattino con la 2^ edizione di Nordic Walking Casteltodino, una passeggiata ecologica per scoprire le bellezze del paesaggio locale, e con la Mostra – mercato “Casteltodino in Fiore” con tanti stand dedicati a giardinaggio, hobbistica e bricolage e laboratori di cucina per tutte le età. Nel pomeriggio, invece, si tiene la 4^ edizione di “Dogs and Flowers”, mostra canina amatoriale con dimostrazione di Agility Dog.

Il secondo fine settimana vede protagonista ancora l’amore per la natura con il 4° Concorso “Angolo Fiorito”, una sfida fra concittadini per la realizzazione del migliore spazio allestito con i fiori, e con la Gimkana a Cavallo, suddivisa in prove di dressage, precisione e speed trail.

Inoltre, ben tre serate danzanti con alcune delle migliori orchestre di liscio nazionali.

PROGRAMMA

Venerdì 11 maggio

Apertura Mostra di Pittura

Dalle ore 19.15 Apertura Taverna presso Palazzo di Massa

Ore 20.45 Torneo di Burraco

Sabato 12 maggio

Ore 17.00 Palio dei Piccoli Bottari. Con la partecipazione dei “Piccoli Bandierai” di San Gemini

Dalle ore 19.15 Apertura Taverna presso Palazzo di Massa

Ore 21.15 Commedia “Che toccafa’ pe campa’” del gruppo teatrale Attori pe Sbaju

Domenica 14 maggio

Ore 9.00 2° Nordic Walking Casteltodino. Passeggiata in collaborazione con A.S.D. Nordic Walking Speed Turtles di Terni e Farmacia Bettelli.

Ore 9.30 Casteltodino in Fiore. Mostra mercato

Ore 13.00 Pranzo. Su prenotazione

Ore 15.00 Agility Dog. Dimostrazione a cura di Only Dogs di Terni.

Ore 16.30 Dogs and Flowers. Mostra canina amatoriale in collaborazione con PET Distribuzione e Mondo Natura.

Dalle ore 19.15 Apertura Taverna presso Palazzo di Massa

Ore 21.00 Spettacolo di poesie e scenette a cura del gruppo teatrale La combriccola di Casteltodino.

Dal 14 al 19 maggio

4^ edizione del concorso “Angolo Fiorito”

Mercoledì 16 maggio

Dalle ore 19.15 Apertura Taverna presso Palazzo di Massa

Ore 21.00 Torneo di briscola a coppie

Venerdì 18 maggio

Dalle ore 19.15 Apertura Taverna presso Palazzo di Massa

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo di William Pasini

Sabato 19 maggio

Dalle ore 19.15 Apertura Taverna presso Palazzo di Massa

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo di Leonardo Show

Domenica 20 maggio

Ore 9.00 Gimkana a Cavallo. Prova di dreassage e di precisione, in collaborazione con Club Tuttinsella di Casteldino

Ore 13.00 Pranzo su prenotazione

Ore 16.00 Gimkana a Cavallo. Prova di Speed Trail

Dalle ore 19.15 Apertura Taverna presso Palazzo di Massa

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra spettacolo di Irene Live