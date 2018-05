Amelia: 1000Miglia e abbattimento cipressi dell’Arizona

NewTuscia – AMELIA – In occasione del passaggio per Amelia della 1000Miglia in programma domani, la Provincia ha emanato un’ordinanza per regolare diversamente il transito sui tratti delle strade provinciali interessate. Dalle 14 alle 22 e 30 di domani i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate in percorrenza da Giove in direzione Amelia e viceversa avranno una deviazione dalla SP 31 alla SP 32 Pennese, poi sulla SP 48 Penna–Orte. Gli altri veicoli dalla SP 31 alla SP 85 per proseguire poi sulla SR 205 fino ad Amelia.

SP 22 Carsulana – scatta domani e dura fino al 19 maggio, dalle 7 alle 18, l’ordinanza sulla SP Carsulana nel tratto ricadente nel comune di Terni, in riferimento all’abbattimento di due cipressi dell’Arizona. Nel tratto indicato verrà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri, in occasione di temporanee sospensioni della circolazione per rimuovere il materiale caduto sulle carreggiate durante il taglio.