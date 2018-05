XV edizione della sagra dell’Asparago Verde a Montalto di Castro

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Fervono i preparativi per la XV edizione della sagra dell’Asparago Verde. L’ortaggio Re di Montalto di Castro verrà festeggiato dal 18 al 20 maggio. Tre giorni con spettacoli, degustazioni, concorsi e animazioni. Si parte venerdì 18 maggio, alle ore 17:00, con l’inaugurazione in via Aurelia Tarquinia alla presenza dell’amministrazione comunale, delle associazioni e della autorità civili, militari e religiose. A seguire il convegno in collaborazione con l’università della Tuscia sulla valorizzazione dell’asparago con specifiche degustazioni. La giornata si concluderà a partire dalle 21:00, con le esibizioni di Vanessa Reversi al pianoforte, della street band SYB e con i live&percussions spagnoli “La Brincadeira”. I tre giorni d festeggiamenti avranno luogo a via Aurelia Tarquinia, piazzale Gravisca (sotto le mura del castello medievale) e Viale Garibaldi, dove ogni giorno sarà possibile degustare le ricette tipiche presso lo stand gastronomico e visitare la mostra mercato aperta dalle ore 10:00 fino a tarda sera.

Sabato 19 e domenica 20 maggio saranno molte le novità: “Alla scoperta dell’orto”, il laboratorio a cura delle cooperative Fattorie Solidali e Alicenova a Via Aurelia Tarquinia, insieme alle letture per bambini della libreria “Il Bianconiglio”; gli spettacoli con le bolle di sapone e i trampolieri. Da non perdere, domenica 20 maggio, la “Prima mostra canina Joy” alle ore 17:00 a piazza Matteotti e “Il mega crostino all’asparago” a cura dei centri anziani di Montalto e Pescia alle 18:30 presso la zona dell’ulivo.

Non mancheranno sport ed esibizioni con il contest delle palestre di Montalto e Pescia, (sabato 19 alle 18:00 presso il palco di via Aurelia Tarquinia), oltre a “Bici in città”, la passeggiata dell’associazione Riderbike in collaborazione con la Uisp che si terrà domenica 20 alle ore 10:00.

Musica e cabaret, infine, allieteranno i visitatori sabato 19 maggio, con il live dei “Costa Volpara” alle 22:00, e con lo spettacolo di Stefano Masciarelli domenica 20 maggio alle 21:00, presso l’area palco a via Aurelia Tarquinia.

L’amministrazione comunale, in questa edizione, ha pensato di avviare dei concorsi: “L’aiuola più bella”; “Il miglior menù con l’asparago” e “Il miglior piatto con l’asparago”.

All’interno del percorso fiera saranno esposte aiuole a cura dei vivai della zona che aderiranno e sarà possibile votare presso il PIT (Punto informazioni turistiche) allestito a piazzale Gravisca, sulla pagina FB e sul sito webcomune.montaltodicastro.vt.it.

Nelle attività di ristorazione e presso il PIT (punto informazioni turistiche zona ex Shell) è possibile trovare i moduli da compilare per la votazione de “Il miglior menù con l’asparago” e “Il miglior piatto con l’asparago”. La sagra è pensata anche per i più piccoli, con animazione, musica, truccabimbi, palloncini scultura, baby dance, giostre, gonfiabili e i giochi in legno per bambini a piazzale Gravisca.

La tre giorni di festa si chiuderà alle ore 23:00 di domenica 20 maggio con lo spettacolo pirotecnico a piazzale Gravisca.

L’evento è organizzato dal Comune di Montalto di Castro con la collaborazione delle cooperative “Foce del Fiora” di Montalto di Castro e “Il Chiarone” di Pescia Romana, dell’istituto alberghiero Ipseoa Alessandro Farnese, di Roberto Angioloni, – dei commercianti e delle associazioni locali -.



IL PROGRAMMA

VENERDì 18 maggio 2018

17:00 Inaugurazione Sagra – via Aurelia Tarquinia

17:30 Convegno “La valorizzazione dell’asparago verde tra presente e futuro” – in collaborazione

con il dip. Dibaf dell’università della Tuscia, relatrice Dott.ssa Diana De Santis – p.le Gravisca

19:00 Apertura stand gastronomico – p.le Gravisca

21:00 Esibizione live pianoforte “Vanessa Reversi” – area palco via Aurelia Tarquinia

Dalle 21:30 Spettacolo musicale “SYB, Young Street Band” e balli live&percussions “La Brincadeira” a cura dell’ass.ne Diego Chiti – area palco via Aurelia Tarquinia

SABATO 19 maggio 2018

10:00 Apertura fiera e mostra mercato

10:30 “Alla scoperta dell’orto” attività didattica a cura delle Coop. Fattorie Solidali e Alicenova

Letture per bambini a cura della libreria “Il Bianconiglio” – scalette di Via Aurelia Tarquinia

12:00 Apertura stand gastronomico – p.le Gravisca

17:00 Spettacolo delle bolle di sapone – viale Garibaldi

18:00 Esibizione “Music & Dance” a cura delle palestre di Montalto e Pescia – area palco via

Aurelia Tarquinia

19:00 Apertura stand gastronomico – p.le Gravisca

22:00 Live music “Costa Volpara” – area palco via Aurelia Tarquinia

DOMENICA 20 maggio 2018

10:00 Apertura fiera e mostra mercato

“Bici in Città” evento nazionale Uisp a cura dell’ass. Rideribike – partenza dall’ulivo

10:30 “Alla scoperta dell’orto” attività didattica a cura delle Coop. Fattorie Solidali e Alicenova

Letture per bambini a cura della libreria “Il Bianconiglio” – scalette di Via Aurelia Tarquinia

12:00 Apertura stand gastronomico – p.le Gravisca

17:00 “Prima mostra canina Joy” – P.za Giacomo Matteotti

18:00 Spettacolo itinerante “I Trampolieri”

18:30 “Il mega crostino all’asparago” a cura dei centri anziani di Montalto e Pescia – rotatoria Ulivo

Premiazione concorso “L’aiuola più bella”

Premiazione concorso “Il miglior menù con l’asparago”

Premiazione concorso “Il miglior piatto con l’asparago” – rotatoria Ulivo

19:00 Apertura stand gastronomico – p.le Gravisca

21:00 Spettacolo di cabaret “Stefano Masciarelli e la sua band” – area placo via Aurelia Tarquinia

23:00 Chiusura sagra con spettacolo pirotecnico – p.le Gravisca

TUTTI I GIORNI

Area giochi con giostre e gonfiabili – p.le Gravisca

SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO, DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 20:00

Animazione e musica con truccabimbi, palloncini scultura, baby dance e giochi in legno per bambini – p.le Gravisca

CONCORSI

“L’aiuola più bella”: all’interno del percorso fiera saranno esposte aiuole a cura dei vivai della zona che sarà possibile votare presso il PIT (punto informazioni turistiche) zona ex Shell o sul sito web comune.montaltodicastro.vt.it

“Il miglior menù con l’asparago” e “Il miglior piatto con l’asparago”: all’interno delle attività di ristorazione e presso il PIT (punto informazioni turistiche zona ex Shell) troverete i moduli da compilare per la votazione