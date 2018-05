Viterbo, Ombra cerca casa

NewTuscia – VITERBO – Ombra è una gattina tutta nera di appena due mesi, ultima rimasta di una cucciolata a cui è morta la madre. I fratellini hanno trovato casa e lei è rimasta sola a casa della bravissima balia umana che li ha accuditi e cresciuti. Deve aver subito un trauma alla base della coda poiché non la muove e forse le cadrà, è già stata visitata da un veterinario e verrà ricontrollata prima di essere data in adozione, ma per il resto è in perfetta salute, vispa, dolce e simpatica come tutti i cuccioli.



Cerca una famiglia che la ami per sempre. Verrà data in adozione con moduli e controlli pre e post affido e obbligo di sterilizzazione. Si a giardino e/o balcone ma solo se in sicurezza. Si trova in provincia di Viterbo. Per info Francesca 3914929733 o Francesca 3283027259

Clicca per vedere il video di Ombra