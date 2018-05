I vincitori del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia ha i suoi vincitori. Dopo un’intensa settimana di audizioni, con la partecipazione di 1020 giovani per 320 audizioni tra solisti, musica d’insieme e orchestre, la commissione della manifestazione organizzata dall’IC “Ettore Sacconi” ha indicato i nomi dei premiati.

Per la sezione A (pianoforte) Daniele Oscuri dell’IC “Margherita di Savoia”; per la sezione C (clarinetto) Chiara Agostini, dell’ICS “Tommaso D’Aquino” di Roma; per la sezione D (flauto) Emanuele Orsini, dell’IC “Minervini Sisti” di Rieti; per la sezione M1 (gruppo percussioni da 6 a 10 elementi), l’IC “Ilaria Alpi”; sempre nella sezione M1(premio della critica), l’IC “Porto Romano”; per la sezione O (orchestre) l’IC “San Francesco” di Gela; per la sezione P2 (solisti da 17 a 20 anni) Leonardo Notarangelo, del liceo musicale “Seraphicum” di Roma; sempre per la sezione P2 (premio della critica) Agnese Pacelli del liceo “Enriques” di Roma; per la sezione Q1 (musica d’insieme) il liceo musicale “E. Principessa di Napoli” di Rieti; per la sezione Q2 (orchestra liceo) l’IC “Stefanelli” di Roma; per la sezione R1 (solisti da 18 a 22 anni) David Mancini dell’ISSM “Briccialdi” di Terni; sempre per la sezione R1 (premio della critica), Marco Narcisi e Leonardo Marchese del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; per la sezione R2 (solisti da 23 a 30 anni) Davide Stanzione del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; sempre per la sezione R2 (premio della critica) Angela Turchetta del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma; per la sezione S (gruppi strumentali fino a 15 elementi) il duo Pirrotta Rossi.

Il premio dell’Accademia Tarquinia Musica sono andati ad Agnese Pacelli e Angela Turchetta. Il premio della banda “Giacomo Setaccioli” di Tarquinia all’orchestra dell’ICS “San Francesco di Gela”. Il premio Lions del miglior pianista residente a Tarquinia a Gabriele Liani, Antonio Farroni, Gioia Iommarini e Daniel Alexandru Onu. Il premio della ditta Cartolandia di Tarquinia all’IC “Ilaria Alpi” di Ladispoli.

La premiazione, con l’esibizione dei vincitori, si terrà il 20 maggio alle ore 16, nella chiesa di San Francesco a Tarquinia. Doverosi e sentiti i ringraziamenti, per l’eccezionale lavoro svolto, alla commissione formata dai maestri Giuliano Bisceglia, Mauro Marcaccio, Giampio Mastrangelo, Piero Iacobelli, Alessandro Verrecchia, Mara Morelli, Lucia Pasquale, Fabio Renato D’Ettorre, Alessandro Cammilletti e Giovanni Lorenzo Cardia.

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia ha il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo, del Comune di Tarquinia, del Comune di Monte Romano, ed è organizzato in collaborazione con l’Accademia Tarquinia Musica e il Conservatorio di “Santa Cecilia” di Roma.