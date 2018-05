Tusciarugby. La Seniores femminile ad un passo dalle finali di Coppa

NewTuscia – VITERBO – La Tusciarugby femminile di Fabrizio D’Ottavio ad un passo dalla qualificazione alle finali nazionali in progamma a Calvisano i prossimi 2 e 3 giugno. Con capitan Ilenia Zara e Jessica Pollini out per un risentimento, Chiara Bonsignori e compagne hanno concluso al secondo posto dietro la Capitolina il raggruppamento di domenica scorsa al Sasso d’Addeo valevole per la IX Giornata di Coppa Italia, conquistando così punti pesanti in classifica.

Nella mattinata, sempre al campo di San Martino al Cimino, riuscitissimo concentramento Under 8 e Under 10 con ben 16 squadre partecipanti. Un successo su tutta la linea stando almeno alla soddisfazione espressa dal presidente Marco D’Ottavio.

“E’ stato il primo concentramento di minirugby organizzato dalla nostra giovane società -ha affermato- ed è stato un successo: i bambini si sono divertiti, hanno giocato con la consueta passione e la voglia di divertirsi tipica della loro età, i genitori hanno trovato un ambiente accogliente e confortevole e molti di loro si sono complimentati per l’accoglienza ricevuta”.

“Tutto ciò -prosegue il patron biancorsso- non sarebbe stato possibile senza l’impegno di tutti, mi riferisco ai meravigliosi genitori dei nostri piccoli atleti, ai giocatori della seniores, alle ragazze della femminile che si sono impegnati allo stremo per la riuscita della manifestazione. Per questo vi ringrazio tutti: oggi (domenica ndr) il ‘sostegno’ è stato costante e puntuale, ci siamo aiutati gli uni con gli altri cone la nostra disciplina insegna. Se riusciremo a mantenere questo bellissimo senso di appartenenza a di reciproco aiuto questa giovane società andrà lontano…”.

I risultati della Coppa Italia Femminile:

Tuscia vs All Reds 8-1 (56-7)

Tuscia vs Capitolina 1-5 (5-35)

Tuscia vs Orvieto 6-2 (42-14)

Le ragazze scese in campo: Elisa Scocchera (C), Chiara Bonsignori, Marzia Cappelloni, Annarita Lauro, Giulia Patusso, Francesca Baiocco, Giorgia Scarcella, Diana Giacobbi, Giorgia Cannone, Melissa Alessandroni.