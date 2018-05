Rifiuti, Assotutela: “L’emergenza a Roma è solo la punta dell’iceberg”

NewTuscia – ROMA – “Reputiamo stucchevole lo scontro politico, nato in queste ore in merito alla possibilità della Regione Puglia di accogliere i rifiuti della città di Roma, il cui rischio emergenza è certamente legato ad una raccolta differenziata insoddisfacente ma anche alla assenza di un piano regionale, che dica chiaramente come e dove chiudere il ciclo delle immondizie del Lazio. Il frutto di una storica e cronica mancanza di programmazione, che ha portato le pubbliche amministrazioni a ragionare solamente sotto il profilo dell’emergenza piuttosto che con politiche strutturate, preventive, di lungo periodo.

Alla luce di questo contesto, come associazione che tutela i cittadini, sollecitiamo, dunque, il Comune di Roma a lavorare per una raccolta differenziata realmente concreta ed efficiente, e la Regione Lazio a stendere un piano rifiuti valido ed efficace”. Così, in una nota, il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.