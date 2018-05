NewTuscia – PERUGIA – Giovedi 17 maggio ore 12,30, nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, presentazione del 10° Torneo Minirugby “Città di Perugia”, che si disputerà il 20 maggio presso l’Area Verde di Pian di Massiano a Perugia.

L’evento, che celebra la sua decima edizione e coinvolge più di 1.700 miniatleti e 33 Club da ogni parte d’Italia, si svolge con il patrocinio di Comune, Regione, Coni e Fir.

Alla presentazione saranno presenti, oltre al Sindaco del Comune di Perugia, le cariche istituzionali coinvolte nella manifestazione e si confida nella Vs. gradita partecipazione.

Rugby Perugia Junior asd

Informazioni sul “10° Torneo Minirugby “Città di Perugia”

Rugby City – Pian di Massiano – domenica 20 maggio 2018

La DECIMA edizione del Torneo di Minirugby “Città di Perugia” si svolgerà presso l’Area Verde di Pian di Massiano (“Rugbycity”) domenica 20 maggio 2018.

L’organizzazione sarà curata dalla Rugby Perugia Junior asd, con richiesta di patrocinio a Regione dell’Umbria, Comune di Perugia, CONI Regionale.

PARTECIPANTI – Previste 32 società iscritte, provenienti da varie regioni italiane per un torneo di alto livello qualitativo e quantitativo, con circa 1700 partecipanti tra atleti e accompagnatori e oltre 2000 presenze ulteriori tra spettatori, curiosi e genitori al seguito.

Nei fatti la manifestazione perugina si sta imponendo come una della più importanti, per livello e partecipazione, del minirugby italiano.

L’edizione del 2018 prevede la partecipazione di ben 110 squadre di 32 Club italiani:

Rugby Perugia Junior, Ostia, Città di Castello, Foligno, Terni, Livorno, Lazio, Tor 3 Teste Roma, Vasari Arezzo, Jesi, Partenope, Amatori Napoli, Falconara, Sparvieri, L’Aquila Experience, Lions Livorno, Siena, Frascati 2015,, Civitavecchia (RM), Lanuvio, Molon Labè, Frascati Union, Ravenna, Pontedera, Pesaro, Latina, Pompei (NA), Cisterna (LT), Pol. L’Aquila, Fiumicino, Primavera Roma, Tigri Umbria.

RUGBY CITY – Anche quest’anno la location dell’evento vedrà coinvolte tutte le strutture sportive del parco cittadino: si giocherà al Campo Rugby, Campo Baseball, Stadio “Renato Curi”-Antistadi e spazi prativi del Percorso Verde, per un totale di 16 campi che vedranno giocare più di 110 squadre suddivise nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14.

In pratica ogni fazzoletto verde dell’area di Pian di Massiano, oltre alle strutture sportive già esistenti, si trasformerà in una piccola arena all’aperto per le mini-partite dei giovani rugbisti, in uno scenario suggestivo e ideale per una splendida giornata di sport tanto per quanto vissuto sui campi, quanto per tutta l’atmosfera di contorno.

TERZO TEMPO – Il pranzo post-gara, tradizionale momento conviviale per i rugbisti di ogni età e latitudine, sarà offerto ai ragazzi da MC DONALD’S, che ha allestito uno stand per l’ospitalità di ragazzi e accompagnatori, molto apprezzato da tutti.

Presenti nell’area del Torneo anche altri stand gastronomici per il pubblico, oltre ad altri stand per l’esposizione e la vendita di materiale sportivo, gadget e simili.

Prevista la presenza di una mini banda musicale che allieterà sia le partite che il Terzo tempo.

TORNEO – Fermo restando il valore educativo primario di manifestazioni del genere, consistente nella pura e semplice partecipazione, saranno premiate le squadre vincitrici delle rispettive categorie e sarà assegnato un premio al Fair Play alla società che più lo avrà meritato e il Premio “Fabio Anti” al giocatore più corretto e sportivo del Torneo.