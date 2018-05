“Musica dell’Anima tra tradizione e modernità” a Terni

NewTuscia – TERNI – L’Accademia del Tempo Libero Terni, Viale della Stazione 46, Mercoledì 23 Maggio 2018 ore 21.00 presenta la serata condotta da Stefano Maria Crocelli “Musica dell’Anima tra tradizione e modernità: didjeridoo, canto armonico, mantra e campane di cristallo intonati su un LA a 432Hz”.

Attraverso l’utilizzo del didjeridoo (antico strumento degli aborigeni australiani) e delle campane di cristallo, l’artista ci condurrà alla scoperta del suono inteso come vibrazione in grado di risuonare con il corpo, la mente e l’anima.

Sarà un’occasione per sperimentare un coinvolgente incontro tra strumenti tradizionali e moderni abbinati all’utilizzo della voce grazie alla tecnica del canto armonico e della recitazione di mantra vedici. Tutta la musica proposta sarà intonata su un LA a 432Hz (accordatura aurea) la frequenza che ritroviamo in natura e che produce dei benefici sia nel corpo che nella mente.

Stefano Maria Crocelli, giocolerie e professionista, laureato in Scienze Sociali della Comunicazione Interculturale presso l’Università di Perugia è stato volontario per l’ASSOS ONLUS di Terni in Uganda, dedicandosi alla costruzione di pozzi, scuole, dispensari medici, adozioni e progetti di microcredito. È musicista di pianoforte e di strumenti monotonici come il didjeridoo, le campane di cristallo e la tecnica vocale del canto armonico. I viaggi in Africa hanno influenzato la sua preparazione musicale nell’interpretare il suono come fonte di cura in ambito oncologico e della salute mentale. Nel 2012 è stato ospite con il Dottor Masaro Emoto al National Water Workshop, portando la sua testimonianza del suono applicato all’informazione dell’acqua. Vive in una comunità spirituale a reddito comune di devoti a Madre Ganga nella quale pratica i talenti.