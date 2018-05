M5S Viterbo: Nomina scrutatori, quando più giusta?

NewTuscia – VITERBO – Lo sappiamo, a volte ci ripetiamo…

ma vedere inascoltate le nostre proposte quando queste risultano di buon senso e rispondenti a criteri di trasparenza ed equità non possiamo proprio farne meno.

In questo caso ci riferiamo alle persone che troveremo ai seggi elettorali alle amministrative di giugno e che da ANNI chiediamo vengano scelte con il metodo del SORTEGGIO, con ROTAZIONE tra tutti gli aventi diritto e con priorità per i viterbesi in difficoltà.

Solo noi abbiamo portato avanti questa proposta ma non siamo mai riusciti nemmeno a farla discutere in consiglio.

E’ Quindi evidente che la proposta di nominare gli scrutatori dei seggi elettorali secondo i criteri di sorteggio, rotazione e priorità per famiglie in difficoltà, contenuta nel nostro programma elettorale, potrà essere realizzata, insieme a tante altre altrettanto di buon senso, solo se i viterbesi ci daranno la possibilità di governare la nostra città.

Pensateci!

Massimo Erbetti

Candidato Sindaco M5S Viterbo