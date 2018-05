Una grande Viterbese supera 2-1 una grintosa Carrarese grazie alle reti di Jefferson e Di Paoloantonio e si qualifica alla fase nazionale dei Play-Off

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Viterbese vince 2-1 con la Carrarese dopo una gara vibrante grazie alle reti di Jefferson e Di Paolonatonio contro una Carrarese mai doma che nella ripresa ha accorciato le distanza con Vassallo in una azione in mischia. Una vittoria sofferta ma meritata ora i gialloblù si qualificano per i play-off nazionali, in attesa del sorteggio

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

VITERBESE-CASTRENSE :Iannarilli, Peverelli, Cenciarelli, Celiento, Rinaldi, Vandeputte, Sini, Baldassin, Jefferson, Calderini, Di Paoloantonio

A disposizione di Mr Stefano Sottili: Micheli, Bismark,De Sousa, Mendez, Zenuni, Sane’, Pini, Pandolfi, Atanasov, De Vito, Benedetti, Mosti

CARRARESE: Borra, Agyei, Murolo, Tentoni, Roasia, Coralli, Tortori, Baraye, Cais, Foresta, Ricci

A disposizione di Mr. Silvio Baldini: Lagomarsini, Tavano, Biasci, Benedini, Benedetti, Piscopo, Cardoselli,Possenti, Vassallo, Marchionni, Miele, Vitturini

Arbitro: Signor Simone Mozza di Seregno

Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni

Quarto Uomo: Giacono Camplone di Pescara

Note: Serata umida e fredda spettatori presenti 1800 circa con circa 400 tifosi della Carrarese

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° bella azione di Calderini che dalla fascia sinistra un cross per servire Celiento che dai 20 metri tira alto sopra la traversa.

Al 3° la Viterbese si porta in vantaggio con Jefferson , che servito in area si destreggia bene si accentra e lascia partire un gran tiro mette all’incrocio dei pali alla destra del portiere toscano, il tutto sotto la curva nord, il Rocchi diventa una polveriera.

Al 10° cross di Calderini, che serve in area Vandeputte tutto solo davanti al portiere toscano, ma l’azione viene fermata da una segnalazione di fuorigioco del guardalinee.

Al 12°corner per i gialloblù pallone messo in mezzo all’area di rigore della Carrarese la difesa ospite libera.

Al 13°corner per la Viterbese cross di Vandeputte pallone ad effetto il portiere della Carrarese smanaccia, poi la difesa allontana la minaccia.

Al 17° bello scambio Calderini Vandeputte, quest’ultimo però si allunga il pallone che finisce sul fondo, l’azione sfuma.

Al 20° punizione per la Carrarese dai 25 metri; pallone battuto in modo irregolare dai giocatori ospiti che mettono al centro dell’ area gialloblù un pallone insidioso che attraversa tutto lo specchio della porta e finisce fuori, ma l’arbitro aveva già in precedenza interrotto l’azione fischiando un fuorigioco agli attaccanti apuani.

Al 22° cross dalla fascia sinistra di Calderini, che si perde alto sopra la traversa della porta toscana.

Al 24° azione epricolosa della Viterbese con Jefferson, che parte sulla fascia destra e serve un pallone d’oro a Baldassin, che da pochi passi liscia il pallone, clamorosamente, poi la difesa toscana allontana la minaccia liberando la propria area.

Al 27° ancora Viterbese vicina al 2-0 con Jefferson, che serve in areaVandeputte, che però perde l’attino buono e si fa anticipare da un difensore, che gli prende il tempo in extremis e l’azione sfuma.

Al 30° doppio cambio nella Carrarese: esce Tortori al suo posto entra Biasci, poi esce Ricci ed al suo posto entra Vassallo.

Al 33° calcio d’angolo per i toscani; senza esito il portiere Iannarilli abbranca il pallone e lo fa suo.

Al 35° tiro cross di Rosaia respinto dal portiere Iannarilli.

Al 37° viene ammonito Baldassin della Viterbese per un fallo a centrocampo.

Al 42° la Viterbese vicina al 2-0 con Calderini che colpisce il palo, il pallone respinto giunge sui piedi di Baldassin appostato al limite, conclude in porta, l’estremo difensore toscano para il tiro scoccato dal mediano gialloblù.

Al 44° La Carrarese vicina al pareggio con Vassallo, che si invola verso l’area di rigore della Viterbese e conclude in porta con un forte rasoterra, che colpisce la base del palo, il pallone respinto dal palo, finisce miracolosamente sulle mani del portiere Iannarilli della Viterbese, che lo abbranca in presa e lo fa suo.

La Viterbese chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Sostituzione nella Carrarese esce Tentoni al suo posto entra in campo Cardoselli.

Al 2°brutto fallo su Jefferson di Murolo della Carrarese, l’arbitro non lo ammonisce, proteste della panchina gialloblù.

Al 3° calcio d’angolo per gli ospiti; senza esito la difesa della Viterbese libera ed allontana.

Al 5° tiro cross di Celiento deviato da un difensore per poco non beffa il portiere ospite che devia in corner.

Al 6° la Viterbese raddopia sugli sviluppi di un corner: Dalla bandierina traversone insidioso in area apuana, la difesa toscana libera, la palla finisce sui piedi di Di Paoloantonio, che tira forte dalla distanza e piega le mani al portiere toscano Borra ed il pallone finisce in rete alle spalle del portiere, il Rocchi esplode.

Al 7° cambio nella Viterbese esce Jefferson per infortunio al suo posto entra De Sousa.

All’8 corner per i toscani la difesa gialloblù libera con affanno sotto il pressing della formazione di Mr.Silvio Baldini.

Al 9° contropiede della Viterbese con Calderini, che entra in area ma un difensore mette in angolo. Il successivo corner per gli uomini di Mr.Sottili, il pallone viene crossato in messo all’area, colpo di testa di Di Paoloantonio che manda però alto sopra la traversa.

All’11°cambio nella Carrarese esce Cais al suo posto Piscopo.

Al 12° la Carrarese accorcia le distanze con Murolo difensore della formazione gialloazzurra tirrenica, che mette in rete in mischia, dopo un batti e ribatti in area della Viterbese.

Al 13° bella azione di De Sousa per la Viterbese, che serve Vandeputte il pallone però si impenna il portiere della Carrarese Borra abbranca in presa aerea.

Al 14° altra sostituzione per la Carrarese: esce Foresti al suo posto Tavano una punta.

Al 15° sostituzione nella formazione gialloblù; esce Vandeputte al suo posto entra De Vito, nella Viterbese.

Al 21° contropiede della Viterbese con Baldassin, che serve in profondità De Sousa, che viene anticipato di un soffio da un difensore e l’azione offensiva dei gialloblù si spegne.

Al 23° corner per i toscani, che premono alla ricerca del pareggio per fortuna ci mette una pezza il solito Iannarilli il quale abbranca in modo sicuro il pallone in presa aerea.

Al 25° viene ammonito Murolo per la Carrarese per un brutto fallo su De Sousa da dietro.

Al 28° calcio d’angolo per la Viterbese, pallone messo in area il portiere della Carrarese, Borra lo respinge di pugno e lo allontana.

Al 32°triplo cambio nella Viterbese; escono Cenciarelli, Calderini e Rinaldi al loro posto entrano campo Atanasov, Zenuni e Benedetti.

Al 37° corner per i toscani che premono. Pallone messo in mezzo all’area affollata colpo di testa di Biasci che manda di poco fuori dal palo destro della porta della Viterbese, brivido per la difesa gialloblù.

Al 39° cross di De Vito della Viterbese dalla fascia sinistra il portiere ospite abbranca in presa aerea anticipando glia attaccanti della Viterbese.

Al 40° cross in area pericoloso della Carrarese per servire Tavano per fortuna è lungo e Iannarilli blocca il pallone.

Al 42° rinvio sbagliato del portiere toscano che colpisce De Sousa rischiando grosso.

Al 44° brutto fallo sul mediano della Viterbese Baldassin, si accende una mischia tra i giocatori sedata a stento con l’ intervento delle panchine e dell’arbitro.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero che sono a dir poco incandescenti.

La Viterbese sfiora il 3-1 in contropiede ma De Sousa manda alto sopra la traversa da posizione decentrata.

La partita finisce 2-1 e la Viterbese si qualifica per le finali Play-Off nazionali, ora i gialloblù aspettano il sorteggio per sapere chi saranno i prossimi avversari.