NewTuscia – VITERBO – Per tutti gli appassionati di motori che vogliono vivere da vicino l’emozione di una gara, l’Automobile Club Viterbo organizza un corso per la formazione di nuovi Ufficiali di Gara ACI SPORT, con le qualifiche di Commissari di Percorso, Verificatori Sportivi e Tecnici. Il corso si svolgerà nei giorni di 4, 5, 6 e 8 giugno 2018, dalle ore 18,30 alle ore 20,00 presso l’Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16 a Viterbo.

Il corso è gratuito ed aper to a tutti gli interessati con un’età comp resa tra i 18 ed i 65 anni, italiani o stranieri stabilmente residenti in Italia da almeno tre anni, in possesso della patente di guida o, in alternativa, di certificato medico attestante il superamento della visita medica prevista per il rilascio della patente B. Al termine del corso il partecipante sosterrà un breve colloquio sulle materie trattate. Copia della patente di guida, codice fiscale e recapito telefonico dovranno essere consegnati all’A.C. Viterbo nei giorni precedenti lo svolgimento del corso a titolo di adesione.

Per iscrizioni o informazioni: tel 0761 324806, mail. acviterbo@libero.it

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero Massimo di 50 partecipanti o alla data del 04 giugno.

Il Direttore A.C. Viterbo

Lino ROCCHI