All’Olgiata calciatori, giornalisti e attori in gara per promuovere una sana cultura sportiva

NewTuscia – ROMA – Una giornata all’insegna di Sport e Natura, ma organizzata soprattutto con l’intento di sensibilizzare i giovani atleti alla responsabilità del codice etico a favore di una cultura sportiva basata sulla trasparenza e legalità. Questo il senso dell’iniziativa promossa daLorenzo Marronaro e Arte&Golf in collaborazione con l’Olgiata Golf Club che ospiterà mercoledì 23 maggio una serie di “anomali” golfisti – esempi di etica antidoping e appassionati di questo sport dalla tradizione antica – che si sfideranno contemporaneamente sulle meravigliose 18 buche (circuito Ovest) dell’Olgiata secondo la formula “shot-gun”. Nasce così la prima edizione dellaFIDEURAM CALCIATTORI GOLF CUP 2018, attraverso la quale anche i neofiti, assistendo alla gara da vicino, potranno conoscere meglio i segreti di questa disciplina per certi versi considerata ancora un’“outsider”.

“Il golf è un gioco di cortesia, rispetto, attenzione, moralità e buona condotta – afferma Lorenzo Marronaro (procuratore sportivo ed ex calciatore italiano) che del progetto è l’artefice – e abbiamo pensato di costruire un evento in cui Campioni e Attori testimoniano, attraverso le proprie prestazioni in campo e il senso solidale di rispetto nella competizione, il perfetto antidoto al doping e al match fixing”

“Siamo orgogliosi di poter accogliere nel nostro campo – afferma Giovanni Sernicola, neopresidente dell’Olgiata Golf Club – una manifestazione che consente di vedere grandi nomi confrontarsi non solo come sportivi, ma come individui, tale è il senso etico di questa disciplina sportiva. Il nostro campo quest’anno ha guadagnato 32 posizioni nella classifica mondiale dei campi da golf stilata dalla prestigiosa rivista americana “Golf Digest”, passando dal centesimo al sessantottesimo posto: una conquista dovuta soprattutto alla passione dei nostri Soci e all’impegno del nostro staff organizzativo e tecnico. Siamo felici anche di annunciare che dal 6 al 9 giugno il campo ospiterà i Campionati Italiani maschili Stroke Play organizzati dalla Federazione Italiana Golf.”

La manifestazione, a cui si potrà assistere liberamente a partire dalle 10,30 (con inizio competizione alle 12,30), vedrà sfilare in campo, oltre allo stesso Marronaro, numerosi ex calciatori, oltre a giornalisti sportivi ed attori, i cui nomi confermati saranno comunicati tra sabato e domenica p.v.

FIDEURAM CALCIATTORI GOLF CUP 2018

PROGRAMMA

Ore 10.30

Arrivo giocatori nell’area ospitalità e ristoro con

registrazione, ritiro score, consegna gadget e polo ufficiale

della Squadra.

Tee Time 12.30

Partenza Shot-Gun della gara

Regolamento di giornata verrà consegnato al momento del

ritiro score

Ore 19.30

Cocktail a bordo piscina

Ore 20.00

Aperi-cena

A seguire premiazione

Maggiori informazioni su:

http://www.olgiatagolfclub.com e http://arte.golf/