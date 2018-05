Roma, Palozzi (FI): “Carte di identità “lumaca” e disservizi stanno creando difficoltà ai cittadini”

NewTuscia – ROMA – “Quanto sta accadendo all’interno degli uffici anagrafici capitolini ha davvero dell’incredibile. Carte di identità “lumaca”, lentezza burocratica e disservizi stanno mettendo in ginocchio un servizio fondamentale per i cittadini. E di questo, purtroppo, non possiamo che ringraziare la sindaca Raggi, incapace di mettere in campo una programmazione in grado di alleggerire le attese record e liberare gli sportelli. Una situazione pesante e surreale, che testimonia tutta l’inadeguatezza amministrativa del M5S”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.

ALBERI, PALOZZI(FI): “TRAGEDIA SFIORATA. COSI’ NON SI PUO PIU’ ANDARE AVANTI”

“Ancora tragedia sfiorata per la caduta di un albero, stavolta al quartiere Eur. Si tratta dell’ennesimo tronco caduto a Roma, un episodio gravissimo che dimostra la pericolosa incuria in cui versa la Capitale d’Italia, sempre più eclissata da una amministrazione, quella grillina, aleatoria e impreparata. Quella degli alberi è una questione molto delicata – sia da un punto di vista ambientale che di pubblica sicurezza – e non possiamo permetterci ulteriori immobilismi. La sindaca Raggi si metta una mano sulla coscienza e ragioni sulla propria manifesta incompetenza”. Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.