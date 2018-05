M5s Viterbo, bilancio della conferenza di sabato 12 maggio

NewTuscia – VITERBO – Dalla conferenza organizzata sabato 12 presso la sala degli Almadiani, dal movimento 5 stelle di Viterbo, sul tema del trasporto pubblico locale sono emerse nuove idee per la gestione ed il rilancio delle aziende del settore. Particolarmente la sinergia tra le aziende Francigena e cotral sul tema della sovrapposizione delle linee urbane di Viterbo e della razionalizzazione delle attività manutentive. Questo consentirebbe economie di scala per l’acquisizione in leasing da parte di Francigena di nuove unità di minibus da destinare all’incremento della mobilità compatibile all’interno del circuito urbano storico della Città di Viterbo.

Formula che consentirebbe anche un rilancio del turismo e quindi un conseguente incremento delle attività del settore del commercio cittadino. Troppe volte la nostra Viterbo è stata fanalino di coda degli interessi e delle attività previste dal contratto di servizio delle grandi aziende pubbliche regionali. È suonata la sveglia ed è giunta l’ora di riappropiarsi politicamente del controllo strategico di queste aziende, al fine di una più efficace garanzia della trasparenza della loro stessa attività amministrativa. La tutela della utenza e degli stessi lavoratori, oggi lo impone.

Massimo Erbetti

Candidato Sindaco M5S Viterbo