Incontro di calcio Viterbese/Castrense – Carrarese: misure di ordine pubblico e di viabilità

NewTuscia – VITERBO – Domani, 15 maggio 2018, alle ore 20,30, a Viterbo, presso lo stadio Rocchi, avrà luogo l’incontro di calcio, valevole per i play-off del campionato nazionale di Lega Pro, tra le squadre Viterbese/Castrense e Carrarese.

L’incontro assume particolare rilievo in considerazione del fatto che la squadra che uscirà vincente accederà a prossimo turno dei play off.

Anche in considerazione del fatto che la squadra toscana sarà seguita da numerosi sostenitori, la Questura di Viterbo, per l’occasione, ha approntato un eccezionale dispositivo di sicurezza con uomini e mezzi, in concorso con le altre Forze di Polizia e con il Comando Polizia Locale.

In occasione dell’evento sportivo, per l’arrivo a Viterbo dei tifosi ospiti è stato predisposto uno specifico piano di afflusso, parcheggio e deflusso, al termine dell’incontro di calcio. A tal proposito si confida nella massima collaborazione di tutti gli utenti della strada.

Infine, al fine di agevolare la trasferta dei tifosi toscani, è stata inviata alla Questura di Massa Carrara una brochure contenente elementi informativi necessari per raggiungere lo stadio Rocchi.