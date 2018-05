Corsa all’Anello: Santa Maria vince il Bravio

NewTuscia – NARNI – Il Bravio per il miglior terziere (corteo, ambiente e giornata medievale), consegnato la sera di domenica 13 maggio allo stadio San Girolamo dopo la disputa della Corsa all’Anello, è stato vinto dal terziere di Santa Maria con 55 punti, seguito da Mezule con 54 e da Fraporta con 49 punti. Gli arancioviola hanno conquistato il palio dipinto dall’artista narnese Barbara Lunetti che ha consegnato il premio. NewTuscia – NARNI – Il Bravio per il miglior terziere (corteo, ambiente e giornata medievale), consegnato la sera di domenica 13 maggio allo stadio San Girolamo dopo la disputa della Corsa all’Anello, è stato vinto dal terziere di Santa Maria con 55 punti, seguito da Mezule con 54 e da Fraporta con 49 punti. Gli arancioviola hanno conquistato il palio dipinto dall’artista narnese Barbara Lunetti che ha consegnato il premio.

Per quanto riguarda il corteo , Mezule ha totalizzato 20 punti ( 6 per il comportamento, 7 per l’interpretazione del ruolo e 7 per i complementi), Fraporta 19 punti ( 5 per il comportamento, 7 per l’interpretazione del ruolo e 7 per i complementi), così come Santa Maria che ha ottenuto 19 punti (6 per il comportamento, 6 per l’interpretazione del ruolo e 7 per i complementi). Il premio Ludovico Mancinelli Scotti per il miglior costumante del corteo storico è stato assegnato al gruppo balia e bambino del corteo di Fraporta. Per quanto riguarda l’ambiente, Mezule ha totalizzato 16 punti (8 per la verosimiglianza e 8 per la scenograficità), Fraporta 20 punti (10 per la verosimiglianza e 10 per la scenograficità) e Santa Maria 18 punti (9 per la verosimiglianza e 9 per la scenograficità). Per quanto concerne la giornata medievale, Mezule ha totalizzato 18 punti, Fraporta 10 e Santa Maria 18 punti.

Per quanto riguarda il premio musici “Massimo Morelli” (relativo al corteo) è stato vinto da Santa Maria con 43 punti, seguito da Fraporta con 39, Mezule con 35 e il gruppo musici comunale dell’Ente Corsa all’Anello con 35,5 punti. Il premio riguardante invece l’esibizione dei musici

“A rullar tamburi, a squillar tubicine” che si è tenuto in piazza dei Priori il 27 aprile è andato al gruppo musici comunale dell’Ente Corsa all’Anello con 34 punti, seguito da Fraporta con 30 punti, da Santa Maria con 29, Mezule con 28,5 ed il gruppo Milites Gattamelata con 21.

