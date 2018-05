Bolsena, opposizione: “Bilancio consuntivo 2017: l’eccesso di avanzo denota un’inefficienza dell’amministrazione”

NewTuscia – BOLSENA – Potrà sembrare paradossale ma ancora una volta l’eccessivo avanzo di amministrazione emerso dal bilancio consuntivo 2017, votato nel Consiglio comunale dello scorso sabato, denota – se ce ne fosse stato bisogno – una scarsa efficienza dell’Amministrazione comunale.

Ciò in quanto un eccesso di avanzo in una pubblica amministrazione – che per sua natura dovrebbe tendere al pareggio o ad un minimo avanzo – può esser sintomo di due possibili mali.

Da una parte infatti l’eccesso di avanzo è molto spesso collegato ad una eccessiva tassazione; in buona sostanza il Comune ha praticamente tutte le aliquote ai massimi senza che a tale tassazione segua una reale finalizzazione della spesa pubblica a favore della comunità.

Dall’altra, tale situazione è sintomo di una difficoltà di spesa, dovuta ad una carenza di progettualità degli organi politici e comunque di una difficoltà della macchina comunale, probabilmente dovuta ad una carenza di personale che l’opposizione da anni segnala.

A conferma della nostra tesi la stessa Corte dei Conti ha definito l’avanzo di amministrazione come eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti e agli utenti – rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare – che, se superiore alle percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti, può rappresentare un sintomo di eccessivo prelievo fiscale, non coerente con le reali esigenze di spesa dell’ente locale.

In buona sostanza l’amministrazione Equitani non può nascondersi dietro le regole di bilancio nazionali – come spesso fa – ma deve prendere atto che – vista la normativa odierna – l’ennesimo avanzo esagerato di bilancio non fa che confermare da una parte l’eccessivo prelievo di spesa e dall’altra l’inerzia nell’attività amministrativa.

Oltre a ciò l’opposizione ha provveduto a segnalare la scarsità delle coperture sugli impianti sportivi, un fenomeno che si verifica da tanti anni ma sul quale l’amministrazione non sembra intervenire con decisione.

Ancora a nostro giudizio appaiono particolarmente rilevanti le spese legali e rileviamo come il contenzioso pendente determini la necessità di un fondo di bilancio particolarmente rilevante, che sottrae risorse ad altri settori

Dunque ancora una volta sembra l’Amministrazione sembra ripetere gli errori degli scorsi anni, in assenza di rilevanti piani per lo sviluppo della nostra cittadina.

Gruppo opposizione consiliare Unione di Forze in Comune per Bolsena