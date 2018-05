San Gemini, inziato programma eventi per primavera ed estate

NewTuscia – SAN GEMINI – Ha preso il via da alcuni giorni ed andrà avanti fino a giugno il cartellone di iniziative ed eventi di primavera al centro storico di San Gemini. Il programma, patrocinato dal Comune ed organizzato da una serie di enti e associazioni, svaria dalla musica ai motori, dalla cultura al cibo di qualità.

Il primo appuntamento si è concluso ieri con lo svolgimento dell’ultimo concerto del Concorso internazionale di musica classica, al quale seguirà, il 19 maggio, una rievocazione storica incentrata sulle auto d’epoca protagoniste di una suggestiva esposizione e un convegno, promosso dal Club Umbro Auto motoveicolo d’Epoca di Terni sul motore “V stretto LANCIA” risalente ad un brevetto motoristico del 1915 altamente innovativo, che ha poi dato vita e caratterizzato, rendendoli unici al mondo, tutti i motori dei vari modelli Lancia.

Il 3 giugno poi la tradizionale infiorata di San Gemini, mentre il 24 dello stesso mese si svolgerà il consueto circuito motociclistico storico. Il 30 giugno infine il serpentone culinario per le vie del centro. “E’ un programma affascinante e che si rivolge a vari targhet di turisti e appassionati – dice l’assessore alla cultura Ivana Bouché.

“Quest’anno poi – prosegue – l’offerta culturale si arricchisce di due interessanti giornate di studio. Sabato 19 maggio, in concomitanza con l’esposizione di auto d’epoca, il convegno nazionale sui motori Lancia e il 9 giugno, in occasione dei 50 anni dal restauro dell’abbazia di San Nicolò, con l’evento dell’associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico di San Gemini che consiste in un convegno sul fenomeno dell’alienazione legale di complessi monumentali e opere d’arte immobili nella prima metà del Novecento, per decifrare le vicende della diaspora dell’arte italiana fino alla seconda Guerra Mondiale”.

Seguiranno poi, nei mesi estivi, i tradizionali festival di concerti organizzati dall’associazione “Nuova Tradizione Musicale” di Virna Liurni, dall’associazione “Acart” di Joanna Mrugalska e dalla proloco che quest’anno renderà fruibile anche il Parco delle Acque Minerali, richiamando musicisti a livello nazionale e internazionale.