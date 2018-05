Corsa all’Anello, è il momento della sfida

NewTuscia – NARNI – E’giunta l’ora della grande sfida che decreterà il vincitore della 50esima edizione della Corsa all’Anello. Domani pomeriggio (13 maggio) alle 16 allo stadio San Girolamo, dopo l’arrivo del corteo storico che partirà da piazza dei Priori alle 14,30, l’esibizione dei gruppi storici della festa e dei Lancieri di Montebello, si terrà la Corsa all’Anello in cui si sfideranno fino all’ultimo anello i cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria.

LA GARA – Nell’avvincente gara equestre i cavalieri si scontreranno in un duello diretto. La gara consiste nell’infilare con la lancia un anello sospeso su un braccio meccanico. La caratteristica della corsa è la velocità e la tecnica. Ciascun fantino di terziere deve battere quello dell’altro terziere sul tempo per arrivare prima ad infilare l’anello. Rapidità, buona mira e freddezza sono le armi vincenti del cavaliere che deve infilare l’anello di 10 cm di diametro al galoppo. Un dispositivo elettronico sgancia automaticamente l’anello avversario quando al terzo giro l’altro viene preso dal primo dei cavalieri che arriva sul porta anelli.

La gara si svolge su un tracciato ellissoidale dove ciascun fantino sfida gli altri con gare uno contro uno su tre giri e tre tornate. Ogni anello conquistato ha un punteggio, vince il terziere che al termine delle tornate ha totalizzato più punti. La gara si svolge in tre tornate, ognuna formata da tre gare dirette e decreterà il vincitore dell’anello che “ne vanterà gloria per l’anno intero”.

Nel 2017 è aggiudicato la vittoria il terziere di Santa Maria che nel suo bottino può contare ben 22 anelli d’argento vinti, seguita da Mezule con 17 anelli e da Fraporta con 9.

CAVALLI E CAVALIERI – Ecco nel dettaglio i nomi dei cavalieri e dei cavalli che saranno protagonisti dell’avvincente gara. Il responsabile della scuderia del terziere Mezule Marco della Rosa schiererà in campo Daniele Scarponi che correrà su Mearas, Ernesto Santirosi che gareggerà su No Trip For Cats e Mirko Concetti che monterà Selavalava . La riserva del terziere bianconero è Alessio Ricchiuti al quale è stato assegnato il cavallo Amaldra.

Il responsabile della scuderia di Santa Maria Diego Cipiccia (che è anche uno dei tre cavalieri del terziere arancioviola) correrà su Carlotta Spirit, Tommaso Suadoni gareggerà su Review Blanc e Marco Diafaldi monterà Pianeta. La riserva sarà Marco Bisonni su Regina Carolina.

Fraporta metterà in campo Luca Paterni, Alessandro Scoccione e Massimo Gubbini. Il responsabile dei rossoblù non ha dichiarato i binomi, in attesa del sorteggio dei cavalieri giostranti che parteciperanno alle tornate che si terrà stasera alle 18 in piazza dei Priori. I cavalli a disposizione della scuderia di Santa Maria sono: London Eye, Mazzini, Deltakal e Soap Opera.

I nomi dei cavalli e dei cavalieri verranno pubblicati, dopo il sorteggio, sulla pagina facebook ufficiale della Corsa all’Anello .

Al termine della Corsa all’Anello, allo stadio San Girolamo verrà consegnato il Bravio per il miglior terziere. Il palio verrà consegnato dall’artista che lo ha dipinto, Barbara Lunetti.