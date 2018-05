NewTuscia – TARQUINIA – Si sono concluse le audizioni del Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia. Il 14 maggio saranno resi noti i nomi dei vincitori della rassegna organizzata dall’IC “Ettore Sacconi”, che torneranno nella città etrusca per il gran finale, il 20 maggio, alla chiesa di San Francesco. «Quando dalle ore 16 si esibiranno per una premiazione in forma di concerto», afferma l’organizzazione che aggiunge: «È stata una settimana entusiasmante per noi e tutti i partecipanti. I giorni sono passati via veloci, scanditi dal ritmo della musica. La commissione ha svolto un lavoro straordinario, ascoltando e valutando 320 audizioni, tra solisti, ensemble ed orchestre. Un lavoro molto difficile, data la qualità delle esibizioni».

Tarquinia “città della musica”: «Abbiamo avuto istituti provenienti dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna. – conclude l’organizzazione – A riprova dell’importanza raggiunta dalla manifestazione che vuole mettere in risalto il talento dei ragazzi e lo straordinario lavoro didattico che c’è alle spalle». Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo, dai Comuni di Tarquinia e Monte Romano, e vede la collaborazione del conservatorio “S. Cecilia” di Roma e dell’Accademia Tarquinia Musica.