Al via i playoff della Margutta Asp

FORMAZIONI FEMMINILI

Serie C

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Domani alle 21 le rossoblu affronteranno il Volley Terracina nella semifinale di andata degli spareggi promozione di serie C femminile. Di fronte Iengo e compagne si troveranno le stessa avversarie affrontate e battute per 3-1 nella finale di Coppa Lazio, giocata nel weekend pasquale e che ha portato le civitavecchiesi ad aggiudicarsi il trofeo regionale.

Un fattore positivo, da tenere a mente per cercare di tornare a casa con un risultato positivo da un campo che resta decisamente insidioso. “In Coppa Lazio è un discorso – spiega l’allenatore Alessio Pignatelli – in campionato un altro. Inoltre nei playoff inizia un breve campionato a parte, con dinamiche completamente differenti.

Andiamo a Terracina, in una trasferta lunga e faticosa, con l’obiettivo di esprimere al meglio la nostra pallavolo e cercare un risultato che ci possa andare bene anche in ottica della gara di ritorno, in programma sabato prossimo al Palasport di Civitavecchia”. Nessun problema di formazione per l’allenatore civitavecchiese, che potrà contare sulla rosa al completo.